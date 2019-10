Eine Ausnahmesängerin mit Weltklasse-Songs: Gaby Moreno und Band

Wer diese Künstlerin einmal live erlebt hat, weiß warum sie schon so viele Preise und Auszeichnungen abgesahnt hat. Als Singer- und Songwriterin stattet Gaby Moreno ihre englisch- und spanischsprachigen Songs mit einem liebenswerten Charme aus: Elegante Harmonien, unerwartete Klangfarben und eine schlichte Instrumentierung vereinen sich auf wunderbare Weise und sorgen für große Begeisterung. 2006 gewann sie den John Lennon Songwriting Contest, 2010 kürte das »Latina Magazine« sie zum »Best New Latin Artist 2010«. Im Jahr 2011 sang Gaby Moreno das von Charlie Chaplin komponierte Lied »Smile« im Film »The Cove« (Die Bucht), ein Dokumentarfilm, der mit einem Oskar ausgezeichent wurde. 2013 dan der Durchbruch: Die aus Guatemala stammende Künstlerin gewann den »Latin Grammy Award« als beste Nachwuchskünstlerin, die man am 26. Oktober live in Brackenheim erleben kann.

Gaby Moreno, Sa. 26. Oktober, 20 Uhr, Kapelle im Schloss Brackenheim,

www.kulturforum-brackenheim.de