Gentleman sorgt für gute Vibes

Mit seiner Musik legt der Reggae-Sänger Gentleman alias Tilman Otto einen Grundstein für

eine stetig wachsende Reggae- und Dancehall-Bewegung in Deutschland. Er ist nicht nur aus der deutschen, sondern auch aus der jamaikanischen Musikszene nicht mehr wegzudenken und hat sich fest in diese etabliert. Der Mercedes-Benz Konzertsommer präsentiert Gentleman bei einem exklusiven Autokonzert auf dem Kulturwasen.

Wonach hören sich die Songs von Gentleman an? Sie fühlen sich an wie warme Sommertage, an denen Alles möglich ist und irgendwie Magie in der Luft liegt. In seiner über 20-jährigen Bühnenkarriere entstanden Lieder wie »Superior«, »Intoxication« oder »Can‘t stop the love«, die noch immer im Herzen Aller widerhallen und bis heute noch keinen einzigen Ton ihres Zaubers eingebüßt haben. Auch seine vielfachen Auszeichnungen stapeln sich mittlerweile. Gentleman ist inzwischen zweifacher Echogewinner und durfte 2014 als erster Reggae-Künstler überhaupt ein »MTV Unplugged«-Album aufnehmen. Er machte schon mit großen Künstlern wie Shaggy und Ky-Mani Marley, Bob Marleys Sohn, Musik und konnte so sein Talent und seine tiefe Verbundenheit mit der Reggae- und Dancehall-Bewegung noch mehr unter Beweis stellen.

Von den Reggae-Platten seines Bruders inspiriert, reiste Gentleman im Alter von nur 17 Jahren das erste Mal nach Jamaika. Dabei packte ihn nicht nur die Reiselust, sondern die Neugier auf diese neue, ihm noch unbekannte Kultur, deren tiefe Verwobenheit mit der Musik, ihn bereits damals zutiefst faszinierte. An dem Ort, der eine zweite Heimat für ihn wurde und der den Ursprung von Reggae und Dancehall darstellt, fand Gentleman seine Bestimmung und sein Talent, denn hier geht er seine ersten Schritte als Reggae-Sänger. Sein Bekanntheitsgrad reicht weit über Deutschland hinaus, denn Tilman Otto, so sein bürgerlicher Name, ist weltweit bekannt. Mit seinen Alben konnte er nicht nur die deutsche Community erreichen und begeistern, sondern ist auch in Jamaika ein vielgefeierter Star, der sich großer Popularität erfreut.

Nun ist er endlich auch in Stuttgart zu erleben und tritt am 10. Juli auf dem »Kulturwasen« auf. Zwar befindet sich der Besucher während seines Auftritts im Auto, doch gerade das sorgt trotz vieler anderer Besucher, für eine Art unverwechselbare und gemütliche Wohnzimmeratmosphäre- und das mitten auf dem Wasen.

Tickets können ausschließlich online erworben werden. Eine Abendkasse wird es vor Ort nicht geben. Da die Veranstalter die aktuellen Schutzmaßnahmen sehr ernst nehmen, dürfen sich nur maximal vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten in einem PKW befinden. art

Gentleman

Freitag 10. Juli, 20 Uhr, Cannstatter

Wasen, Stuttgart, Tickets online unter www.kulturwasen.de, easyticket.de und kinoheld.de