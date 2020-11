Global Audio: Musikproduzent Thomas Höflein im Interview

Leidenschaft statt Hobby: Der Heilbronner Thomas Höflein hat seinen Traum zur Realität gemacht und in Zweiflingen ein professionelles Tonstudio aufgebaut. MORITZ spricht mit dem Global Audio-Chef über seine Pläne und Projekte.

Vielleicht können Sie sich mal kurz vorstellen?

Gerne! Mein Name ist Thomas Höflein, ich bin seit 20 Jahren freiberuflicher Musiker und Songwriter aus Talheim bei Heilbronn und habe in vielen verschiedenen Bands gespielt, darunter auch FACE2FACE und Friends Live. Daneben habe ich mich auf die Bereiche Audio Marketing und Songwriting spezialisiert und betreibe jetzt seit drei Jahren ein professionelles Tonstudio namens Global Audio. Darin produzieren wir Musik, Alben, Singles für Firmen sowie Künstler und Bands und begleiten den gesamten Entstehungsprozess von Anfang bis Ende.

Wie hat das damals mit der Musik bei Ihnen angefangen?

Daran ist ganz klar meine Schwester schuld. Die hat mich regelmäßig zu Konzerten mitgezogen – ganz egal welche Richtung. Den Ausschlag gegeben hat dann eine kleine Band namens Metallica, die damals ein Riesending waren. Das Bild von dem Frontsänger mit seiner Gitarre am Mikro hatte mich irgendwie einfach angesprochen, da hatte ich mir gedacht: „Das will ich auch machen!“ Gesagt, getan, ich hab mir dann eine Gitarre gekauft und losgelegt.

Wann kam die Entscheidung ins Spiel, sich auch beruflich mit dem Bereich Musik zu beschäftigen?

Sofort. Für mich war das nie bloß ein Hobby, eher eine Leidenschaft. Ich wusste sofort: Damit will ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Deshalb habe ich dann auch am Music College in Regensburg und bin jetzt staatlich geprüfte Leiter für Popularmusik. Ich habe einfach schon immer eine starke innere Verbundenheit zur Musik gefühlt.

Wie kam es dann zu der Gründung von Global Audio?

Ich hab da schon früh die Fühler ausgestreckt. Als Gitarrist weiß man sowieso, wie wichtig es ist, in musikalischen Projekten auch auf andere zu hören und sich als Ideengeber einzubringen. Von Berufs wegen war der Schritt vom Musical Director zum Produzenten kein besonders großer Schritt, im Gegenteil. Sobald dann die Richtung feststand, wollte ich dann auch direkt Nägel mit Köpfen machen und nicht erst irgendwie im Schlafzimmer aufnehmen. Als Handwerker kommst du ja auch nicht erst mit einem Plastikhammer machen, du brauchst ein gewisses professionelles Level, auf dem du arbeiten kannst – in meinem Fall eben, dass ich in einer kontrollierten akustischen Umgebung arbeiten kann. Das war also von Anfang an mit baulichen Maßnahmen verbunden und natürlich mit viel Unterstützung von Freunden und allgemein mit Fleiß, Ehrgeiz und Wille – da habe ich glücklicherweise genug von.

Was macht Global Audio aus?

Kurz gesagt: Wir produzieren Musik. Das klingt erstmal sehr allgemein, bezieht sich aber auf viele unterschiedliche Bereiche, in denen wir gleichermaßen zuhause sind: Von Bands und Singer/Songwritern über Kinomusik bis hin zu Werbespots ist alles dabei und möglich. Ich erstelle und verkaufe auch Beats. Müsste ich Global Audio in einem Satz zusammenfassen, würde ich sagen, hier wird kreativ Musik gemacht. Allgemein wird bei uns der kreative und technische Prozess begleitet und zwar von Anfang bis Ende und immer persönlich.

Wie wurde Ihre Arbeit durch die derzeitige Corona-Pandemie beeinflusst?

Wie viele andere aus diesem Bereich sitze ich derzeit etwas auf dem Trockenen. Für mich ist das kein neues Gefühl, das war auch immer mal als Musiker dazwischen der Fall, dass es mal Leerlauf gab, wenn auch natürlich nicht in dieser Größenordnung. Alle Auftritte wurden erstmal abgesagt. Ich versuche nach wie vor Musik im Studio zu produzieren, sofern das mit zwei Personen und viel Abstand grade funktioniert. Aber es ist halt alles nicht so einfach. Vieles wird über Telefon, Video und Mail erledigt. Auf Dauer ist das aber gar keine Lösung. Es geht mir hier auch nicht nur um Geld, die aktuelle Situation tut einfach auch der Musikerseele weh. Allein deshalb schon wünsche ich mich eine möglichst baldige Rückkehr zur Normalität. Trotzdem wird es allmählich auch finanziell schwierig, das ist ja immerhin mein gesamter Lebensunterhalt. Glücklicherweise habe ich noch Rücklagen, auf die ich zurückgreifen kann.

Was ist – sobald die Pandemie vorbei ist – das langfristige Ziel von Global Audio?

Ich würde schon gerne langfristig expandieren und sowohl nationale als auch internationale Produktionen in Angriff nehmen. Eine meiner geheimen Leidenschaften ist die Filmmusik, insofern will ich auch mehr Kinoproduktionen zum Portfolio hinzufügen. In dem Zusammenspiel zwischen Bild und Musik kann man sehr viel Kreativität ausleben. 2018 war ich ja Co-Komponist für den Kinofilm „Faustdick“ und habe alle Gitarrenparts für die Musik eingespielt. Dabei musste ich mich in viele Szenen reinfühlen und es war eine sehr spannende Entwicklung. Im Kino bei der Premiere hab ich da natürlich gesessen und war stolz wie Harry – einfach ein tolles Gefühl. Ansonsten will ich mit Global Audio natürlich größer fahren, bekanntere Künstler erreichen und auch neue Künstler entdecken. Dieser Entwicklungsprozess ist einfach hochspannend, wenn man mal drüber nachdenkt: Man entwickelt zusammen etwas, das vorher noch nicht da war. Je mehr Leute man mit Musik bereichern kann, desto besser.