Gonzo's Friends feat. Gonzo

× Erweitern Fotos: Gonzo´s Friends Gonzo's friends

Die Bandmitglieder von Gonzo‘s Friends haben ihr Album »A last Farewell« Mitte November mit einem emotionalen Post auf ihrer Facebookseite angekündigt: »Als Gonzo uns ins Studio rief, wussten wir nicht, dass wir ein Album einspielen würden, das später den Titel ‚A last Farewell‘ tragen sollte. (...) Wir wurden beim Arbeiten mit dem Material schmerzlich mit der Vergangenheit konfrontiert. Die Tatsache, dass wir das zusammen durchgezogen haben, hat uns aber noch stärker zusammengeschweißt und eine Vision für die Zukunft gegeben. So sehen wir dieses Album als Gonzos Vermächtnis und als Brückenschlag zwischen Vergangenem und Kommendem.«

In einer zweitägigen Studio-Session im Jahr 2014 von Gonzo´n´Friends wurden die Grundtracks eingespielt. Sänger Josip »Gonzo« Krolo war im Regieraum und sang (für das »Feeling«) die Guide Vocals mit. Wegen zahlreicher live Auftritte und anderen Projekten verlor die Band das Projekt nach einiger Zeit aus den Augen. Der Termin, an dem der Gesang und die Soli eingespielt werden sollten, kam so nie zustande. Anfang Mai verstarb Gonzo plötzlich. Als nach seinem tod klar wurde, dass die Band als Gonzo‘s Friends weitermacht, wurde auch das Material wieder zusammengetragen und überarbeitet. »Gonzo sang damals in ein Gesangsmikro im Regieraum. Diese Aufnahmen dienen eigentlich nur dazu, die Band zu leiten. Sie werden eigentlich nicht veröffentlicht. Gonzo hat mit voller Seele gesungen, deshalb haben es fünf Songs mit seiner Stimme auf das Album geschafft,« so michael Breitschopf, Sänger und Gitarrist, im MORITZ- Interview. Das Album enthält auch Gonzos Abschiedslied »Wo Du jetzt bist«, welches Michael für seinen verstorben Freund und Bandkollegen geschrieben hatte. Dieser ist auch als Single erschienen (am 23.11.). Im Booklet des Albums bedankt sich die Band bei ihren treuen Fans, der Familie Krolo und allen Unterstützern, die das Projekt erst möglich gemacht haben.

× Erweitern Gonzo »A Last Farewell« an Sänger Josip »Gonzo« Krolo

Ab 30.11. auf CD, www.gonzosfriends.de/shop