Gregor Meyle in der Stadthalle Reutlingen

Eine Gitarre, ein Hut, eine Brille und eine Champions League-Band im Rücken. So steht der Backnanger Singer-Songwriter Gregor Meyle auf der Bühne. Immer dicht dran am Publikum, voller Energie und im launigen Austausch mit seinen Gästen unternimmt Meyle auch im Herbst 2018 pünktlich zur Feier seines 40. Geburtstags wieder eine große musikalische Reise.

»In Schwaben sagt man ja gerne »Mit 40 wird der Schwab g’scheit«. So weise fühle ich mich aber noch gar nicht«, so kommentiert Meyle mit einem sanften Hauch Selbstironie. Doch ein bisschen Käppsele steckt schon noch im Gregor, denn eine Tour durch seine Heimat lässt er sich natürlich zu diesem feierlichen Anlass nicht nehmen. Und auch sein neues Album soll natürlich pünkltich im Oktober erscheinen. »Zum ersten Mal arbeite ich im Studio mit dem großartigen Mathias Grosch zusammen, der schon Doppelplatin mit Xavier Naidoo geholt hat. Dank seiner grandiosen Unterstützung, hoffe ich, dass mein neues Album ein echter Meylenstein wird.«

Bekannt ist Meyle vor allem aus seiner Zeit bei »Sing meinen Song – Das Tauschkonzert« und seiner eigenen Musikshow »Meylensteine«, doch schon seit sehr vielen Jahren steht Meyle auf kleinen und großen Bühnen. Zahlreiche ausverkaufte Shows vor Tausenden von Menschen belegen das eindrücklich. Auch in der Stadthalle Reutlingen, ganz nah an der Heimat, verspricht seine Show am 10. November ein absoluter emotionaler Glanzpunkt zu werden.

Gemeinsam mit seiner Band zaubert Meyle schon das ganze Jahr über eine unvergleichlich einfühlsame Intimität auf die Bühnen und mit altbekannten Klassikern wie »Keine ist wie du« oder »Niemand« sowie vielen neuen Songs. Es wird ein Feuerwerk voller starker Gefühle und Rock’n Roll gezündet. Musikalische Brillanz trifft auf Entertainment und klare Statements, die sich nicht jeder traut, öffentlich zu äußern. Persönliche Geschichten und Erfahrungen spielen dabei ebenso eine Rolle wie alles, was sich um uns herum ereignet. Gregor geht mit offenen Augen durch die Welt und kleidet Erlebtes und Beobachtetes ganz wundervoll in Noten und Texte. Dabei bleibt er immer er selbst – echt, interessiert und unverkennbar.

Seine Mischung sympathische Mischung aus talentiertem Musiker und talentiertem Erzähler überzeugt auch zahlreiche Prominente wie Tim Mälzer, Stefanie Heinzmann, Sarah Connor, Sasha oder Xavier Naidoo. Inzwischen bringt er sogar Musikgrößen wie Helene Fischer und Howard Carpendale immer wieder zum Schwärmen.

Gregor Meyle-Live 2018, Sa. 10. November, 20 Uhr, Stadthalle Reutlingenwww.stadthalle-reutlingen.de