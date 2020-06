Haigern Live! 2021

Haigern Live! gehört zu den größten Open-Air-Festivals und ist eines der beliebtesten Events in der Region Heilbronn. Die zwölfte Auflage 2020 musste leider ausfallen, aber die Ausgabe 2021 steht schon in den Startlöchern. Ein fünfköpfiges Orga Team organisiert ehrenamtlich dieses Festival mit vielen weiteren Helfern. Wir haben mit ihnen gesprochen.

Robin, stell dir vor, du schmeißt eine Party für 40.000 Menschen – wie viel Bier würdest du einkaufen?

Robin Frank: Um die Getränkelogistik bei Haigern Live! meistern zu können, ist eine detaillierte Planung im Vorfeld wichtig. Während des Festivals benötigen wir dann gutes Equipment von unseren Partnern und zuverlässige Vereine für den Ausschank. Von Beginn bis zum Ende des Festivals kümmert sich ein eingespieltes Team von Helfern leidenschaftlich darum, dass Softdrinks, Bier und Wein immer gekühlt an der richtigen Stelle sind. Und aller akribischen Vorbereitung zum Trotz, haben wir im Laufe der Festivaltage manche Produkte drei mal vom Händler nachliefern lassen und andere Getränkesorten wurden im Gegensatz zum Vorjahr kaum getrunken - auch das gehört dazu.

Andre, was macht es aus, ein Haigern Live! Helfer zu sein?

Andre Späth: Viel Arbeit, wenig Schlaf aber jede Menge Spaß. Andere Menschen gehen in ihrem Urlaub Rad fahren oder wandern. Wir machen halt ein Festival. Das ist eigentlich wie Familienurlaub. Über 300 Helferinnen und Helfer unterstützen das Festival Haigern Live!. Verpflegung wird natürlich gestellt. Das Kern-Team übernachtet auch vor Ort. Dazu gibt es noch ein T-Shirt als Erinnerung. Und einmal kommt sogar unser Frisör und bringt nochmal alles in Ordnung, bevor es los geht! Was wünscht man sich denn mehr?

Warum tut man sich zwei Wochen Auf- und Abbau bei Sonne und Regen an?

Alexander Fischer: Wenn man das Beben fühlt, die Atmosphäre genießt, die Begeisterung der Leute sieht, die strahlenden Gesichter, das Lachen, die Freude, egal ob jung oder alt, egal woher sie kommen dann tut einem das einfach auch selbst gut. Da sind all die Mühen und Strapazen, Matsch, nasse Klamotten und Schuhe, Sonnenbrand, Schweiß und Muskelkater aus der Aufbauwoche vergessen und es gibt genug Power und Motivation für den Abbau und gleichzeitig so viel Kraft zu sagen dass man es im nächsten Jahr nochmal macht.

Was für ein Gefühl ist es als Band auf der Haigern Live! Bühne zu stehen?

Daniel Friedrich: Der Großteil unserer Bands sind Vollblutmusiker und betreiben dies oftmals als Hobby bzw. im Nebenjob. Wir bieten eine professionelle Bühne, die wie die großen Festivals mit Licht- und Tontechnik ausgestattet ist und fast 200qm Fläche zum abrocken bietet. Der Treppenaufstieg für die Musiker ist ca. 20 Stufen bis zur Bühne hoch und man hat hinter sich den Blick aufs Heilbronner Unterland und vor sich die Bühne mit vielen tausenden Menschen auf der Ponyweide bzw. unserem Sportplatz. Da schlägt jedes Künstlerherz automatisch schneller.

40.000 Menschen wollen auf den Berg – warum klappt das so gut?

Benjamin Hoch: Ein durchdachtes Verkehrskonzept sorgt für den reibungslosen Betrieb der kostenlosen Shuttlebusse zwischen Festivalgelände und den verschiedenen Park&Ride Parkplätzen rund um den Berg. Je nach Besucherstrom kommen ausreichend Busse zum Einsatz, die alle Gäste nach dem Festival auch wieder zurück bringt. Wer sich sein Ticket vorab online kauft, sichert sich den schnellstmöglichen Zugang zum Festival mit Einlassgarantie. Auch Sicherheit wird beim Haigern Live! in jedem Bereich groß geschrieben. Die Leidenschaft jedes Einzelnen sowie die überaus große Teambereitschaft ermöglichen Haigern Live! für so viele Menschen.

Haigern Live, 23. bis 26. Juli 2021

Haigern 3, 74388 Talheim

www.haigernlive.de