Hohenloher Kultursommer 2019

Landesjugendorchester Baden-Württemberg

Der Hohenloher Kultusommer ist bereits seit langem eine Institution in der Region. Vom 30. Mai bis zum 22. September können Freunde klassischer Musik wieder in den schönsten Spielstätten Hohenlohes bezaubernden Klängen lauschen. 2019 wurde als Schwerpunkt »Sommerlich Bach« gewählt.

Natürlich bleibt der Hohenloher Kultursommer auch in diesem Jahr seinem Ursprungskonzept treu, wagt dabei aber auch vorsichtige inhaltliche und geografische Erweiterungen. »Musik und Raum sollen zu einem Gesamterlebnis verschmelzen,« erklärt Marcus Meyer, Geschäftsführer der ausrichtenden Kulturstiftung Hohenlohe. »Sprich: barocke Klänge passen gut nach Schöntal, Kammermusik nach Langenburg, Renaissancemusik auf die Großcomburg oder Folk in die Kelter von Geddelsbach. Wir haben dieses Jahr aber auch einige musikalische Farbtupfer in Richtung Jazz oder zeitgenössischer Klassik. In geografischer Erweiterung sind wir wieder im Heilbronner Land vertreten, in Möckmühl auf Schloss Assumstadt und auf Schloss Schillingsfürst im Fränkischen.«

Ana Marija Markovina

Nachdem 2018 die Familie Mozart im Mittelpunkt stand, liegt der Schwerpunkt dieses Mal auf Werken von Johann Sebastian Bach. »Wir hatten den Eindruck, dass Bach bei uns in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen ist,« erläutert Marcus Meyer die Wahl des Schwerpunkts. Geplant ist eine breite und vielseitige Auswahl an Werken des Barockkomponisten. »Wir legen den Schwerpunkt dabei nicht auf Bachs kirchenmusikalisches Schaffen, bieten aber ein hochkarätiges Motetten-Programm am 14. Juli in der Großcomburg Stiftskirche mit der Gaechinger Cantorey. Gerade bei sommerlichen Temperaturen kann ein Konzert in einer kühlen Kirche auch Abkühlung bringen. Zwei Klavierkonzerte mit Bachwerken, u.a. die Goldberg-Variationen, laufen unter unserer Rubrik »Klaviersommer«. Die Blechbläser von 10forBrass werden einige Bachstücke bei ihrem Open Air am 11. August in Schillingsfürst dabei haben.« Natürlich stehen auch wieder besondere Interpretationen auf dem Programm. So wird etwa das Athos-Ensemble am 4. August den klassischen Bach- und Lutherchoral mit einem Gospelduo aus Saxofon und Klavier in Verbindung bringen und der Trompeter Daniel Schmahl wird mit seinem Trio unter dem Motto »Bach in Blue« am 17. August jazzige Töne mit Hammondorgel und E-Violine anstimmen.

Das Athos Ensemble

In diesem Jahr wird dem Publikum darüber hinaus eine ganz besondere Neuerung präsentiert: Erstmals wird der Hohenloher Kultursommer von einer eigens angefertigten Auftragskomposition eröffnet. »Für das 1. Hohenloher Kammerkonzert am 30. Mai hat die Pianistin Ana-Marija Markovina einen befreundeten Komponisten aus Mailand, Federico Biscione, ins Spiel gebracht, der sich von der Mohnblume sowie von Franz Liszts Aufenthalt bei Kardinal zu Hohenlohe- Schillingsfürst in Italien inspirieren ließ,« führt Marcus Meyer weiter aus.

Darüber hinaus wird der Hohenloher Kultursommer in diesem Jahr auch auf der Bundesgartenschau in Heilbronn präsent sein. »Der Hohenlohekreis präsentiert sich insgesamt an drei Tagen auf der BUGA,« berichtet Marcus Meyer. »Der 2. Mai steht unter der Überschrift »Kultur trifft Genuss«. Er wird vom Hohenloher Kultursommer präsentiert und organisiert. Der Tag endet mit einem Konzert des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg auf der Sparkassenbühne, das u.a. Beethoven und Brahms im Programm haben wird. Mit einer Eintrittskarte der BUGA kann das Konzert um 18:30 Uhr besucht werden.«

Hohenloher Kultursommer

Do. 30. Mai bis So. 22. September

www.hohenloher-kultursommer.de