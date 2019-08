Remstäler Chorlegende und Winnender Plattenlabel ausgezeichnet

× Erweitern Strahlende Gesichter bei der Gold-Party: Von links: Musikerin Gabi Grabinger, Gotthilf Fischer, EU-Kommissar Guenther H. Oettinger, Produzentin Esther Müller, Roland Bless, Musiker, Hans Derer, CEO 7us mediagroup GmbH , Ray Dorset a.k.a Mungo Jerry

Günther H. Oettinger verleiht Auszeichnung

Für das Erreichen von mehr als 15.000.000 Streams- und Downloads seiner Version von »Freude schöner Götterfunken« wurde Chorleiter Gotthilf Fischer (91) und seine Winnender Plattenfirma Herz7 7us am 24. Juli in Ludwigsburg mit einem Impala Award in Gold ausgezeichnet. Die Laudatio hielt EU-Kommissar Günther H. Oettinger. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Produzentin Esther Müller aus Beilstein.

Im November 2004 aufgenommen, 2007 erstmals auf CD veröffentlicht, und 2008 in den Digitalen Vertrieb genommen, ist der Titel inzwischen auch als »European Hymn« oder »Ode an die Freude« erhältlich. Er wurde über 17 500 000 gestreamt, ca. 30 000 mal heruntergeladen und auf mehr als 12 000 physischen Tonträgern platziert und verkauft.

Hans Derer, Geschäftsführender Gesellschafter der Winnender 7us Media group, seit ihrer Gründung 2007 für die Vermarktung der Titel Gotthilf Fischers verantwortlich, und Esther Müller, seit Jahrzehnten Managerin des Chorleiters, hatten nach Ludwigsburg zu einer kleinen aber feinen Feierstunde mit Musik geladen. Günther Oettinger lobte Gotthilf Fischer als einen herausragende Musikerpersönlichkeit, der Millionen zum Singen brachte und wies in seiner Laudatio darauf hin, dass »hier in Ludwigsburg Friedrich Schiller, bekanntermaßen Texter der »Ode an die Freude«, wirkte. Hans Derer bemerkte, dass hier »in den nahegelegenen Bauerstudios dieses Werk am 16. November 2004 eingesungen wurde und es auf der allerersten veröffentlichten CD der Labels Herz 7 zum Eröffnungs-Titel gewählt wurde. Damals allerdings rechneten wir nicht mit einem großen Erfolg. Dieser stellte sich erst ein nachdem wir den Titel als »European Hymn« vor einigen Monaten digital veröffentlichten.«

Beeindruckendes Rahmenprogramm

Freunde und Medienpartner erlebten bei hochsommerlichen Temperaturen ein wahrlich buntes Rahmenprogramm, das allesamt von Künstlern der verschiedenen Labels des Winnender Musikfirma bestritten wurde: Roland Bless, Pur-Gründer und erfolgreicher Singer-Songwriter, sang - begleitet von Mitgliedern der Fischerchöre - sein flammendes musikalisches Plädoyer »Freiheit und Frieden«, »Tanja und Ines«, bereits seit 20 Jahren Solosängerinnen, schenkten der Chorlegende sein Lieblingslied »Die Rose«, Rocklegende Mungo Jerry, bekennender Europäer, reiste eigens aus Bournemouth an, um dem Macher dieser »wirklich gelungenen Version der Europahymne« (O-Ton) seinen Respekt zu zollen. Sein »In the Summertime«, nachweislich größter Sommerhit aller Zeiten, bildete den krönenden Abschluss einer kurzen und gelungenen Feier.

Großer Bewunderer

EU-Kommissar Günther H. Oettinger, selbst seit Jahren großer Bewunderer Gotthilf Fischers, ließ es sich nicht nehmen, das Gold-Album an den Chorleiter zu übergeben, mit dem die Impala, Dachorganisation der Unabhängigen Tonträgerunternehmen mit Sitz in Brüssel, außerordentliche Verkaufserfolge würdigt. »Gold« wird für 75 000 physische oder Digitale Downloads oder mindestens 15 Mio Streams verliehen.

Gotthilf Fischer bedankte sich bei den Organisatoren der Feier, insbesondere seiner langjährigen Managerin Esther Müller und bei dem Team seines Labels Herz 7, das ihm seit beginn an die Treue hält.

Impala (kurz für: Independent Music Publishers and Labels Association) ist ein Verband von über 4.000 europäischen Independent-Labels und -Vertriebsorganisationen mit Sitz in Brüssel, Belgien. Impala wurde im April 2000 als Non-Profit-Organisation mit dem Ziel gegründet, einen Zweckverband und eine Interessensvertretung von unabhängigen Musikunternehmen in Europa darzustellen