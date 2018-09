Internationales Jazzkonzert in der Stadthalle Plochingen

Das 38. internationale Jazzkonzert in der Plochinger Stadthalle, das das Kulturamt Plochingen veranstaltet, steht vor der Tür – ein Veranstaltungshighlight für alle Jazzfreunde! Wie immer besteht die Formation aus renommierten internationalen Jazzmusikern – ein jeder ein Meister seines Instruments.

Freuen Sie sich am Montag, dem 08. Oktober 2018 um 19.30 Uhr auf

The Classic Jazz All Stars present:

"From Fats to Satch – the music of Fats Waller and Louis Armstrong"

Die Formation besteht aus

Colin Dawson (UK) - Trompete

John Service (UK) - Posaune

Matthias Seuffert (D) - Klarinette, Tenorsaxophon

Simon Holliday (UK) - Piano

Sébastien Girardot (AUS) - Kontrabass

Bernard Flegar (D) - Schlagzeug

Thomas Wright Waller (1904-1943), wegen seiner Statur als Fats bekannt, und Louis Armstrong (1901-1971), genannt 'Satchmo', arbeiteten nur zwei Mal zusammen, doch Waller hinterließ einen so dauerhaften Eindruck bei Satchmo, dass dieser 1955 das Tributalbum "Satch Plays Fats: The Music of Fats Waller" aufnahm. Armstrongs Interpretation der Musik Fats Wallers ist unvergleichlich und hätte den korpulenten König des Piano stolz gemacht. Für den Plochinger Jazzabend wurden Musiker zusammengebracht, die sich nicht nur gut kennen und verstehen, sondern – viel wichtiger – auch die Musik von den beiden einzigartigen Musikern Thomas Wright Waller und Louis Armstrong schätzen und verstehen. Zur Einstimmung spielt die "Big Band" des Gymnasiums Plochingen unter der Leitung von Burkhard Wolf und am Ende des Konzertes darf sich das Publikum auf die traditionelle Jam-Session mit den großen Stars freuen.

Karten zum Preis von 20,- Euro gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo, Marktstraße 36, 73207 Plochingen oder ab 19 Uhr am Tag des Konzertes an der Abendkasse. Für Schüler mit Schülerausweis ist der Eintritt frei. Veranstaltungsort: Stadthalle Plochingen, Hermannstr. 25, 73207 Plochingen.

Die Jazz-Musiker

Colin Dawson (UK), Trompete

Der Engländer Colin Dawson begann als 10jähriger Trompete zu spielen. Sein Vater, ein begeisterter Jazz Fan, nahm ihn 1977 erstmals auf eine Reise von England nach New Orleans mit, wo Dawson bei dem legendären Jabbo Smith – Louis Armstrongs größtem „Rivalen“ Ende der 20er Jahre – Unterricht erhielt. Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Trompeten-Studiums am "College of Arts" in Newcastle gründete Dawson 1979 seine eigene "Onward Band". Dawson machte sich als virtuoser Trompeten-Solist auf sämtlichen nennenswerten Jazzfestivals einen Namen und unternahm mit vielen namhaften Jazz-musikern unzählige ausgedehnte Tourneen durch ganz Europa, Asien, Kanada, die Vereinigten Staaten und Mittelamerika. Sein brillantes Spiel erinnert stark an das der großen Swing Trompeter Roy Eldridge, Charlie Shavers und Clark Terry.

John Service (UK), Posaune

Der Schotte John Service gründete schon als 14-Jähriger eine erste Jazzband. Er war 5 Jahre lang Mitglied der National Wind Band of Scotland und 2 Jahre bei The National Youth Brass Band of Scotland. Mit diesen Bands war er sehr oft auf Tourneen und bei Aufnahmen. Während er an der Glasgow Universität studierte, spielte er mit vielen Bands wie unter anderem mit George Penman Jazzmen, Duncan Whyte's Jazzband, Tay Valley Stompers, The Uptown Shufflers und Fionna Duncan: Er war auch führende Posaune im Orchester des King's Theatre in Glasgow. 1987 siedelte er in die Schweiz über und wurde Mitglied der legendären Piccadilly Six, die er heutzutage leitet. 2008 und 2009 war er Mitglied der Big Chris Barber Band. Service ist auch ein gefragter Jazz Solist mit Bands und auf Festivals in ganz Europa. Er tritt auch immer wieder gerne mit seiner Surprise Band, The Swinging Spirits of New Orleans, auf.

Matthias Seuffert (D), Klarinette, Tenorsaxophon

Matthias Seuffert gilt international als einer der vielseitigsten Jazz-Klarinettisten und –Saxofoniste. Seine stilistische Spannweite reicht vom frühen Jazz über Swing hin zum Bebop. Geboren wurde Seuffert 1971 bei Frankfurt / Main. Er erhielt eine klassische Ausbildung am Klavier und an der Klarinette, entdeckte aber früh seine Liebe zum Jazz. In dieser Zeit gewann er einige Jugendpreise, und 1992 wurde ihm in Frankreich der Prix Sidney d'Or zuerkannt. 2002 bis 2003 war er als Saxofon-Dozent für Jazz am Trinity College of Music in London und als Musiker auf der britischen Jazz-Szene tätig. Seine Qualitäten als Solist und Ensemblespieler führten zur Einladung zu zahlreichen CD-Aufnahmen mit erstklassigen Musikern, u.a. in den USA, England, Schweden, Holland und Deutschland. Bereits mehrere Jahre leitet er gemeinsam mit dem Londoner Pianisten Keith Nichols die europäischen Blue Rhythmakers.

Simon Holliday (UK), Piano

Der Engländer Simon Holliday wurde 1964 in Nottingham geboren und bekam mit fünf Jahren seine ersten Klavierstunden. 1975 wurde Holliday im Internat bei Chetham's School of Music, Manchester aufgenommen. Heimlich trat er in Pubs und Clubs auf, wo er Jazz und Popsongs spielte. Er brach sein Studium frühzeitig ab. Mit siebzehn war er bereits Profi, und machte sich schnell einen Namen als Jazz- und Popmusiker in und um Manchester. Bald folgten Auftritte mit zahlreichen Bands und als Solo-Entertainer in der Schweiz, Deutschland, Spanien und England. 1988 besuchte er Freiburg und wurde dort sofort vom Freiburger Jazzhaus engagiert. Ein Jahr später zog er endgültig nach Freiburg. Rasch kamen Angebote von regionalen sowie namhaften Bands aller Art sowie Auftritte als Solist bei Konzerten und Festivals in ganz Europa, auf Bühnen aller Größen sowie im Rundfunk und bei CD-Produktionen.

Sébastien Girardot (AUS), Kontrabass

Der Bassist Sébastien Girardot hat eine klassische Ausbildung genossen und früh Erfahrungen mit New Orleans Revival Stilgruppen gesammelt. Er ist in Europa sehr gefragt und hat auf den führenden Jazzfestivals und Clubs der Kontinente die Bühnen teilen dürfen mit Musikern wie Cecile McLorin Salvant, Leroy Jones, Harry Allen, Shannon Powell, Dan Barrett, Evan Christopher, Lillian Boutté und Fapy Lafertin. Seit seinem Umzug nach Paris hat sich Girardot zu einem äußerst vielseitigen Musiker entwickelt. Er arbeitet regelmäßig mit Evan Christophers "Django à la Créole" zusammen, dabei profitiert er von seinen Erfahrungen in New Orleans und von seinem Wissen über kreolische Rhythmen und Djangos Musik.

Bernard Flegar (D), Schlagzeug

Der in Ulm beheimatete Schlagzeuger Bernard Flegar gehört zu den vielversprechendsten Jazzmusikern seiner Generation. Auftritte führten in bereits in alle Welt, u.a. in die Wiege des Jazz nach New Orleans. Er ist schon mit Superstars des Jazz wie Ken Peplowski, Allan Vaché und Chris Barber aufgetreten. Zu seinen Lehrern und Freunden in der Schlagzeugwelt gehören der mittlerweile verstorbene Barrett Deems, einst swingendes Rückrat der Louis Armstrong All Stars, Pete York, sowie Butch Miles. Im Jahr 2006, 2008 und 2009 leitete Flegar gemeinsam mit dem Schweizer Pianisten Mike Goetz Tourneen zu Ehren der Jazzlegenden Wild Bill Davison sowie Benny Goodman in Deutschland, Österreich, Schottland und der Schweiz und begleitete Axel Zwingenberger und Frank Muschalle 2007 auf einer Tournee durch Paraguay. Im Herbst 2011 folgten weitere Highlights, unter anderem die Mitwirkung beim Kobe Jazz Street Festival in Japan.