Irish Folk aus Strümpfelbrunn – Saoirse Mhór im Interview

Saoirse Mhór hat mit seinem Song »Ashbury Lane« die Kategorie »Bester Song des Jahres - englischsprachig« beim Deutschen Rock+Pop Preis 2021 gewonnen. Neben seinem Solo-Projekt als Singer-Songwriter ist er mit seiner neuen Band »Síolta« aktiv. Im Interview mit MORITZ erzählt der Wahl-Strümpfelbrunner, was den Reiz irischer Musik ausmacht und warum sein neues Album melancholische Töne anschlägt.

Saoirse, was bedeutet dein Name?

Der Name Saoirse Mhór stammt aus dem gälischen und bedeutet etwa »große Freiheit«. Das ist ein Künstlername, den ich mir vor zwanzig Jahren zugelegt habe. Der Name ist sicher etwas schwierig, aber auf der anderen Seite finde ich ihn sehr schön. Und inzwischen ist er auch eine Art Markenzeichen.

Du bist gebürtiger Ire: Was hat dich nach Strümpfelbrunn verschlagen?

Nach Deutschland bin ich schon in den 80er Jahren gekommen, damals mit Rucksack und Gitarre, um durch Europa zu trampen. Es war eine Art Work and Travel, aber mit Unterbrechungen. Schlussendlich habe ich eine Frau aus Strümpfelbrunn kennengelernt und bin 1998 hergezogen.

Wann hast du angefangen, Musik zu machen?

Mit zehn habe ich von meinem Vater meine erste Gitarre zum Geburtstag geschenkt bekommen. Mein Bruder hatte bereits eine Gitarre, das Instrument hat es mir sehr angetan. Seither habe ich immer Gitarre gespielt. Man kann sagen, dass die Musik in Irland überall eine große Rolle spielt. Auch viele in meiner Familie haben oft musiziert.

Hast du dir das Gitarrenspiel selbst beigebracht?

Ja, das lief alles autodidaktisch. Ich habe bei meinem Bruder oder meinem Nachbarn zugesehen und -gehört und dabei einfach selbst gespielt. Auch das Notenlesen habe ich nie gelernt. Aber ich spiele jetzt lang genug um einfach zu wissen, um was es bei der Musik geht.

Irish Folk hat in Deutschland sehr viele begeisterte Fans. Was glaubst du, warum viele so fasziniert von dieser Musik sind?

Ich glaube, es ist zum einen das Mystische, das beim Irish Folk immer mitschwingt. Zum anderen schätzen viele Irland als Urlaubsziel. Nach meinen Konzerten kommen oft Leute zu mir und erzählen von ihrer Irlandreise und dass sie sich total mit dem Land verbunden fühlen. Und wenn sie zu den Konzerten kommen und die Musik hören, dann können sie dieses Feeling noch einmal erleben. Ich spreche auf der Bühne immer Englisch, und das möchten die Leute auch so hören. Ich spüre da eine große Verbundenheit vieler Leute mit Irland.

Dein Aktuelles Album als Solo Künstler ist »Minor Tales Major Stories.« Was hat dich beim Schreiben der Songs inspiriert?

Eigentlich ist es so, dass mir viele Ideen und Vorstellungen während des Gitarrenspiels kommen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich aus einer Melodie zum Beispiel eine Hookline machen kann, dann fängt es einfach an zu fließen. Emotionen spielen auch eine große Rolle, manchmal sind die Lieder auch etwas politisch. Im Prinzip lasse ich fließen, was sich an Ideen in mir entwickelt, und so bauen sich Text und Musik gemeinsam auf.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit den anderen Musikern gestaltet?

Durch Corona hat sich verfestigt, was eigentlich auch davor schon oft Praxis war. Wir konnten durch das Internet und andere Medien gut zusammen einspielen, auch wenn wir alle an unterschiedlichen Orten waren. Die Sängerin Katie Doherty wohnt in England, der Flötist wohnt in der Pfalz, an der Grenze zu Frankreich. Und alle Musiker haben ihre eigenen Studios und können in Top-Qualität zu Hause aufnehmen. Ich arbeite seit vielen Jahren mit meinem Produzenten Andy Horn zusammen, bei ihm im Studio wird alles zusammengefügt. Ich lasse den Musikern viel Freiraum, sie können zu meinen Songs oft machen was sie wollen.

Die Lieder auf deinem aktuellen Album sind eher sanft, die Texte nachdenklich. In wie weit hört man da Geschichten aus deinem eigenen Leben heraus?

Ich verarbeite auf meiner neuen Platte zum Teil Geschichten aus meinem Leben, zum Beispiel die Trennung von meiner letzten Band, mit der ich über zehn Jahre recht erfolgreich gespielt habe. Wir gingen leider im Streit auseinander. Die Platte ist zum Teil eine Aufarbeitung dieser Geschichte. Aber eher subtil: Ich mag es, wenn die Texte den Zuhörern selbst etwas suggerieren, sodass sie sich vielleicht auch selbst darin wiedererkennen können und nicht nur mich sehen. Aber natürlich fließen meine Emotionen immer mit in die Songs ein.

Für den Ersten Song des Albums »Ashbury Lane« wurdest du mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis ausgezeichnet. Wie war das für dich?

Ich hatte tatsächlich mit meiner ersten Band schon einige Male den Rock- und Pop-Preis gewonnen, vor fünf oder sechs Jahren. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, denn es war der erste Platz für den Song. Zum einen ist es eine große Ehre für mich, zum anderen hat es auch eine große Werbewirkung, quasi als Aushängeschild.

Worum geht es in dem Song »Ashbury Lane«?

Witzigerweise war Ashbury Lane eine Nummer, von der ich gar nicht dachte, dass da so etwas draus wird. Ich habe den Song eigentlich eher so mit den anderen Projekten mitgeschleift. Ich glaube, die Stärke hat der Song erst entfaltet, als die Katie die Vocals dazu gemacht hat. Auf einmal war es eine Top-Nummer, sodass ich ihn sogar als Opener für die Platte genommen habe. Im Text geht es im Prinzip um den Versuch, ein Leben zu haben wie früher, bevor man Fehler gemacht hat. Es geht um die Erkenntnis, dass man im Leben leider nicht immer alles richtig macht und dass man vielleicht gern zurück möchte in eine Zeit, wo alles einfacher war. Natürlich ist das nicht möglich – deshalb hat der Song einen recht melancholischen Klang.

Du bist nicht nur als Solokünstler aktiv, sondern auch mit deiner Band »Síolta«. Ist das auch ein gälischer Name?

Ja, der Name der Band bedeutet Samenkorn. Síolta war für mich eine Überraschung. Nach der Auflösung meiner alten Band 2018 habe ich erstmal Jahre lang in keiner Band mehr gespielt. Es gab aber einige Leute in meinem Umfeld, die mich gefragt haben, war es das jetzt, machst du nichts mehr? Und dann habe ich überlegt, ein paar Leute zu fragen, ob sie Interesse hätten. Im Dezember 2019 haben wir eine erste Probe bei mir gemacht und es war sofort klar, dass wir gemeinsam die Band gründen werden – es hat einfach super gepasst.

Wichtig war mir bei der Band eine starke irische Komponente. So habe ich zum Beispiel den Flötisten Brian Haitz ins Boot geholt, der mit seinem Instrument einen starken irischen Einfluss einbringt.

Als die Gruppe stand, habe ich bei meiner Agentur Magnetic Music angefragt – Der Chef hat die Demo-Bänder gehört und sofort gesagt: »Top, ihr seid dabei.«

Worin liegt der musikalische Unterschied zwischen der Band und dir als Solo-Künstler?

Mit Síolta spielen wir viele Instrumentalstücke, die typisch irischen Jigs and Reels. In meinem Soloprojekt, dem Trio, spielen diese instrumentalen Tunes eine eher untergeordnete Rolle. Da steht das Songwriting im Vordergrund.

Die Zeiten von Corona waren für dich als Künstler sicher schwer. War es überhaupt möglich, Live-Auftritte zu geben?

Ja. Die Open Airs im Sommer 2021 gingen noch, da konnten wir ein paar schöne Sachen machen. Aber jetzt im Winter ist es mit 2G oder 2G plus schier unmöglich.

Woran arbeitest du derzeit?

Ich habe aktuell auf meinem Rechner vier Stücke, an denen ich arbeite. Die sind allesamt neu – eins für die Band, drei eventuell für das Solo-Projekt. Erscheinen werden sie vielleicht im nächsten Jahr. Ich lasse mir Zeit, denn ich versuche, immer besser zu werden von Projekt zu Projekt. Dieses Mal habe ich für das Solo-Projekt auch Schlagzeug und Bass hinzugenommen – möglicherweise kommen bei der nächsten CD noch mehr Live-Musiker dazu.