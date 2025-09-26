Léda-A---Irish-Heartbeat-Festival-2024-©-Éadaoin-Ní-Mhaicín.gif

Foto: Éadaoin Ní Mhaicín

Irish Folk Festival: Musikalisches Kaleidoskop, 26.10.25

Das Irish Folk Festival (IFF) steht unter dem Motto »Different Strokes for Different Folks« und feiert die Vielfalt der irischen Kultur. Das Festival zeigt ein breites Spektrum der grünen Insel – ein Kaleidoskop an Klängen, das die Facetten Irlands widerspiegelt. Über den handwerklichen Anspruch, die Virtuosität und Authentizität der Künstler lässt sich nicht streiten. Ob gefühlvolle Balladen, mitreißende Jigs & Reels oder moderne Interpretationen alter Melodien – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Traditionelle Klänge treffen auf moderne Fusionen, sodass das Line-up eine musikalische Reise durch die Grüntöne Irlands verspricht. Jede Note, jeder Akkord und jeder Rhythmus erzählt eine Geschichte – genauso wie die Menschen, die sich versammeln, um diese zu erleben. Das IFF ist mehr als eine Veranstaltung: Es ist eine Feier der Töne, die jeden zum eigenen Rhythmus tanzen lassen.

Irish Folk Festival, Do. 30. Oktober, 20 Uhr, Konzerthaus Heidenheim, www.irishfolkfestival.de

