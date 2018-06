Iron Maiden: Alle Infos zum Mega-Konzert in Freiburg

× Erweitern Flickr, Iron Maiden

Sie sind die Heavy-Metal-Band schlechthin. Seit Jahrzehnten auf den Bühnen der Welt anzutreffen, touren die britischen Metal-Ikonen von "Iron Maiden" in diesem Jahr durch die Arenen Europas.

Am 30. Juni machen Bruce Dickinson, Steve Harris und Co. auf ihrer Tour "Legacy of the Beast" auch in Freiburg halt.

Einer Vorstellung bedarf die Band wohl kaum noch: Iron Maiden dürften selbst szenefremden Musikfans zumindest ein Begriff sein. Die britische Band rund um Frontmann Bruce Dickinson und Gründer Steve Harris steht seit 1975 wie kaum eine andere für laute und schnelle Musik vom Allerfeinsten. Sie ist eine der wichtigsten Pioniere des Heavy Metal - die ersten drei Alben, das selbstbetitelte Debütalbum "Iron Maiden" von 1980, das 1981er-Werk "Killers" und das seinerzeit besonders einflussreiche "The Number of the Beast" von 1982 dürfen bis heute in keiner ernstzunehmenden Metal-Sammlung fehlen.

Letzteres erreichte in den britischen Albumcharts als erstes Heavy-Metal-Album überhaupt Platz 1. Es verhalf der Band weltweit zum Durchbruch, und Songs wie "Run to the Hills" gelten als archetypische Metal-Songs, deren Sound bis heute hunderte nachfolgende Bands prägt. Welche Songs Konzertbesucher in Freiburg erwarten, kann man von der Setlist bisheriger Konzerte der aktuellen Tour ableiten. Die Fachzeitschrift Metal Hammer gibt hier einen Einblick.

Konzert in Freiburg: Gibt es noch Tickets?

Kein Wunder, dass die Nachfrage nach Tickets für das Konzert auf dem Freiburger Messegelände riesig ist. Am 30. Juni werden 30.000 Fans erwartet. Ursprünglich waren 25.000 Tickets vorgesehen, die allerdings schon Anfang des Jahres ausverkauft waren. Aufgrund der riesigen Nachfrage wurde das Kontingent auf 30.000 aufgestockt, heißt es in der badischen Zeitung. er bisher noch kein Ticket ergattern konnte, hat leider Pech: Auch diese Zusatztickets sind inzwischen restlos ausverkauft.

Vorband: Wer ist noch mit von der Partie?

Auch der Support-Act erfreut sich in Metal-Kreisen längst enormer Beliebtheit: So werden Iron Maiden von der US-amerikanischen Metalcore-Band Killswitch Engage auf ihrer Tour begleitet. Somit gibt es neben klassisch-metallischen Klängen auch eine ordentliche Portion modernen Metal mit Hardcore-Einschlag um die Ohren.

Vorbereitung, Anfahrt und allgemeine Informationen zum Event

Da es sich bei dem Konzert um eine Open-Air-Veranstaltung handelt, sollte man sich vorab gut überlegen, was man anzieht und mitnimmt. Als Grundausstattung taugt das fast schon obligatorische Bandshirt in Schwarz. Wer noch keines hat, wird auf emp.de fündig. Je nach Wetterlage empfiehlt sich gegebenenfalls auch eine Regenjacke.

Los geht es um 19.00 Uhr. Die Anreise erfolgt am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Freiburger Hauptbahnhof kommt man mit der Straßenbahnlinie 4 in wenigen Minuten an der Station "Technische Fakultät" an. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zum Messegelände. Wer mit dem Auto kommt, gibt in sein Navigationsgerät am besten die "Hermann-Mitsch-Str. 3" ein, da die Adresse "Europaplatz 1" nicht von jedem Gerät gefunden wird. Das Verkehrsleitsystem in Freiburg hilft zusätzlich bei der Wegfindung.