Italian Touch: Musikalischer Kurzurlaub an der Côte d’Azur, 19.10.25

Italian Touch – das exquisit besetzte Trio entführt sein Publikum mit Leidenschaft in die Klangwelten Italiens und Frankreichs der 1950er- und 1960er-Jahre. Mit einem Mix aus virtuosem Spiel und feiner Musikalität entsteht ein Konzerterlebnis voller Nostalgie, Eleganz und südlichem Flair. Im Zentrum steht das Akkordeonspiel von Salvatore La Ferrera, gebürtiger Sizilianer und frisch gekürter Weltmeister im Jazz-Akkordeon. Gemeinsam mit dem aus Italien stammenden, heute in Paris lebenden Gitarristen und Sänger Simone Magliozzi bildet er das klangliche Rückgrat des Trios. Magliozzi überzeugt mit filigranem Gitarrenspiel und charismatischen Gesang. Vervollständigt wird das Trio durch Andreas Holdenried am Saxophon. Auf dem Programm stehen musikalische Perlen von Astor Piazzolla und Fred Bongusto ebenso wie Filmmusikklassiker von Nino Rota und Michel Legrand.

Italian Touch, So. 19. Oktober, 11 Uhr, Historische Feilenschleiferei Königsbronn, www.koenigsbronn.de