Jazzclub Cave61

× Erweitern Krisch Höfler Elgart Newton Krisch/Höfler/Elgart feat. L. Newton

Den Anfang macht am 4.10. Werner Acker Organ Trio feat. Fola Dada.

Zusammen mit der Sängerin Fola Dada präsentiert die Band um Werner Acker Songs von gestern bis heute aus der Soul und Rhythm & Blues-Ecke, frisch arrangiert und mit spannenden Freiräumen für jazzige Improvisationen. Am 11.10. ist Wolfgang Lackerschmid Connection zu Gast im Cave. Die Mitglieder von Wolfgang Lackerschmids »Connection« haben mit allen großen des Jazz gespielt. Ihre abwechslungsreich groovenden brasilianisch beeinflussten Rhythmen reißen auch in anspruchsvollsten Passagen die Hörer einfach mit. Krisch/Höfler/Elgart feat. L. Newton stehen am 18.10. auf der Bühne. Die Musik des Trios ist ein »Road Song Trip« voller Überraschungen, Mal rasant und fordernd, mal entschleunigt und sinnlich, von vibrierender Stille und energetischer Dichte. Die internationale Band preisgekrönter Musikerinnen »Playground« vereint Virtuosität, Spielfreude und Spontanität. Sie sind am 25.10. in Heilbronn.

Oktober Programm im Cave 61, Do. 4., 11., 18, und 25. Oktober,

je 20 uhr, Cave 61, heilbronn, www.cave61.de