»JazzMe« 2020 in Eberbach und Neckargemünd – Von Dixiland bis Swing

Bei »JazzMe 2020« in Eberbach und Neckargemünd kommen Liebhaber von Jazz, Swing oder Dixieland voll auf ihre Kosten. Ab dem 28. Februar spielen die gefragtesten Jazzer auf Ein­ladung der Stadt Eberbach im Eber­bacher Kulturlabor und in der Volksbank in Neckargemünd. Den Abschluss bildet der Jazz-Gottesdienst.

Eine Musikveranstaltung der Extraklasse: JazzMe ist nun bereits zum 18. Mal in Eberbach und Neckargemünd. Im März finden Konzerte beim Kulturlabor in der Friedrich-Ebert-Straße 2 statt. Außerdem wird wie gewohnt ein Jazz-Gottesdienst in der Evangelischen Michaelskirche durchgeführt.

Alle Neckargemünder Jazzfans dürfen sich darüber hinaus auf das Konzert in der Kundenhalle der Volksbank in Neckargemünd freuen. Unterstützt wird JazzMe von der Volksbank Neckartal und dem Land Baden-Württemberg.

JazzMe beginnt in diesem Jahr direkt mit einem Höhepunkt: Das Quartett »Jo« mit Jo Beyer als Bandleader ist am Freitag, dem 28. Februar, um 20 Uhr im Kulturlabor als Opener zu sehen. Sowohl mit seinen eigenen Projekten, als auch als Sideman in diversen Bands, spielt Beyer regelmäßig Tourneen und Konzerte und ist in CD-, Rundfunk- und Fernsehproduktionen involviert. Das Publikum erwartet hitverdächtige Kompositionen, gespielt von einigen der allerfeinsten Improvisatoren des zeitgenössischen Jazz.

Weiter geht es Freitag, dem 6. März, um 20 Uhr im Kulturlabor mit Paul Stoltze‘s »Itchy Pants«. Jazz-Rock vom Feinsten erwartet die Hörer, der Mix aus verschiedenen Stilrichtungen wird das Publikum begeistern. Paul Stoltze ist vielen Eberbachern bestens aus seiner Zeit als Dozent an der hiesigen Musikschule bekannt.

Am darauffolgenden Freitag, dem 13. März, werden ab 20 Uhr die Gitarristen Christoph Neuhaus und Davide Petrocca den Sound der Jazzgitarren der 60er Jahre auf die Bühne bringen. Die beiden Musiker, zu sehen im Kulturlabor, werden vortrefflich von Thomas Stabenow und Axel Pape an Kontrabass und Schlagzeug begleitet.

Mit Sängerin und Pianistin Olivia Trummer geht es am 14. März um 20 Uhr weiter. Die Trägerin des Jazz-Preises Baden-Württemberg 2019 ist mit ihrer kongenialen Partnerin Hadar Noiberg zu hören. Aus einer zufälligen Begegnung beider Musikerinnen entstand eine starke und unglaublich kreative Verbindung: leidenschaftlich, geheimnisvoll und lyrisch fantasievoll.

Alexander Bühl

Am 19. März stehen um 19 Uhr Kjell & Lajos in der Hauptgeschäftsstelle der Volks­bank Neckartal in Neckargemünd auf der Bühne. Die beiden sind erst 18, treten aber schon seit sechs Jahren gemeinsam auf.

Die »Red Hot Dixie Devils« reisen mit dem Publikum durch den New-Orleans-Jazz und die Swing-Ära. Sie sind am 20. März ab 20 Uhr im Eberbacher Kulturlabor zu sehen. Am darauffolgenden Tag begeistert dann Alexander Bühl mit »No School like old School« ab 20 Uhr mit Meilensteinen der Jazzgeschichte. Die Gäste erwartet ein Swing-Abend der Extraklasse. Den Abschluss von JazzMe bildet der beliebte Jazz-Gottesdienst in der Eber­bacher Michaelskirche am Sonntag, dem 29. März um 10 Uhr.

Eintrittskarten sind erhältlich bei der Tourist-Info der Stadt Eberbach, im BuchHaus Eberbach sowie in der Buchhandlung Greif. Der Eintritt zu den Konzerten am 19.03. und am 29.03. ist frei.

JazzMe 2020, Fr. 28. Februar bis So. 29. März

Eberbach und Neckargemünd, www.eberbach.de

