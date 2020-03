Jeanine Vahldiek Band spielt am 7.3. in Crailsheim

Die Jeanine Vahldiek Band überzeugt mit einer faszinierenden Besetzung: Harfe, Gesang und Percussion verschmelzen zu einem sehr eigenständigen, besonderen Sound. Das aktuelle Album trägt den Titel »No Hardship«. Musik und Text wurden Musik und Texte wurden von Jeanine Vahldiek und Steffen Haß gemeinsame geschrieben und lassen sich nicht in eine Schublade stecken. Durch ihr unbekümmertes Auftreten erschaffen die beiden eine erstaunlich entspannte Atmosphäre Jede Menge Humor, Inspiration und die philosophischen Songtexte schließen sich nicht aus, sondern passen zum originellen Stil der beiden Musiker. Am 7. März spielt die Jeanine Vahldiek Band im Ratssaal in Crailsheim und entführt das Publikum in völlig neuartige, hypnotisierende Klangwelten.

Jeanine Vahldiek Band

Sa. 7. März, 20.30 Uhr, Ratssaal, Crailsheim

www.crailsheim.de