Johnny Trouble in Reichenbach, 17.10.25

»This man is trouble … Johnny Trouble!« Aufgewachsen im düsteren Tal von Schlattstall, verbrachte er seine Jugend tief in den Wäldern – mit den Füchsen als Gesellschaft und einer Gitarre im Arm. Schon früh hörte er zu Hause und in der Schule den immer gleichen Satz: »Du machst nur Ärger, Johnny!« – ein Ruf, der sich schließlich als Künstlername durchsetzte. Dunkelheit, Wildheit und eine Prise Rebellion prägen seither seine Musik. In seinen Songs erzählt Johnny Trouble von verlorenen Seelen, flackernden Neonlichtern und staubigen Straßen. Mit seiner Band bewegt er sich stilistisch durch verlassene Gassen amerikanischer Ghosttowns, stürmische Landschaften zwischen Americana, Country, Rockabilly und Folk. Titel wie »Tornado Warning«, »Big Black Train« oder »Small Town Blues« sind klanggewordene Roadmovies, die ihn und seine Band hinaus in die Welt trieben.

Johnny Trouble, Fr. 17. Oktober, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de