Junji Ito »Sensor«

Seit der christliche Missionar Miguel in der Edo-Ära vom Shogunat zum Tode durch einen Stoss in den Krater des Mount Sengoku verurteilt wurde, speit der Vulkan dünne Fäden vulkanischen Glases. Von den heutigen Bewohnern als »göttliches Amagami« verehrt, bedeckt das »goldene Himmelshaar« das gesamte Dorf. Alle scheinen glücklich und zufrieden − dennoch soll die junge Kyoko weitere Seligkeit bringen beim Blick in den nächtlichen Himmel voller güldener Fäden und einem Erlöser, der nicht der erwartete ist… Und das ist nur der Auftakt einer Mystery-Grusel-

Story um die Existenz des Lebens im Universum aus der Feder des Horrormanga-Meisters Junji Ito (»Uzumaki«, »Lovesickness«). wol

»Sensor«

ab 25.10., Carlsen Verlag

www.carlsen.de