Junji Itos »Gyo«

Als aus dem Meer tote Fische auf Metallbeinen auftauchen und an Land Angst und Schrecken verbreiten, nimmt eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes ihren Lauf. Mitten hineingezogen in den übernatürlichen Horror wird ein junges Paar. Besonders Kaori reagiert auf den unerträglichen Gestank, der sich über die Insel legt und wird Opfer der mysteriösen Invasion. Verzweifelt versucht Tadashi seiner Freundin zu helfen und gerät an einen wahnsinnigen Wissenschaftler, in dessen Vergangenheit die Quelle des Bösen zu liegen scheint. Erst jetzt offenbaren sich die wahren Schrecken, die sich hinter der verstörenden Fisch-Invasion verbergen. Nach »Uzumaki: Spiral Into Horro« bringt Carlsen nun endlich auch das zweite große und nicht minder verstörende Werk des gefeierten Horror-Mangaka Junji Ito nach Deutschland.

»Gyo«, ab 01.12., Carlsen Verlag, www.carlsen.de