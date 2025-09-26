Kafvka: Politisch, emotional und unaufhaltsam, 24.10.25

Kafvka ist eine Band aus Berlin, die seit Jahren politisch aktiv ist und sich für soziale Gerechtigkeit und gegen Rechts einsetzt. Ihr erfolgreichster Song »Alle hassen Nazis« nähert sich bald 15 Millionen Spotify-Streams und ist aus linken Demos nicht mehr wegzudenken. Seit ihrer ersten EP 2014 sind Jonas, Philipp, Alessio und Sascha weit größer geworden, als sie es je geplant hatten. Ohne sich je dem Mainstream anzubiedern, schafften sie den Sprung von kleinen Soli-Konzerten zu »Rock am Ring« . Ihr Ziel ist, durch Musik eine bessere Welt zu fördern und zum Nachdenken anzuregen. Kafvka ist eine feste Größe der deutschsprachigen Bandszene, mit eigenem Label und treuer Fanbasis, die ihren Genre-Mix großmütig akzeptiert. Organisch wächst die Band von Album zu Album und erreicht eine breitere Zielgruppe, ohne an lyrischer Schärfe einzubüßen.

Kafvka, Fr. 24. Oktober, 20.30 Uhr, Club Manufaktur, Schorndorf, www.club-manufaktur.de