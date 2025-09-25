Kammermusik: Chant d‘Automne in Heilbronn, 28.10.25

Die Kammermusikreihe der Kreissparkasse Heilbronn kann auf eine bereits mehr als 30 Jahre lange Geschichte zurückblicken. Dieses Mal widmet sich das Württembergische Kammerorchester Heilbronn unter der künstlerischen Leitung von WKO-Cellisten Georg Oye dem französischen Komponisten Gabriel Fauré. Sein 1. Klavierquartett in c-mol geriet dem Orgel,- Klavier- und Liedkomponisten zu einem kammermusikalischen Geniestreich. Faurés op. 5, drei Lieder um das Thema »Herbst« werden in einer Bearbeitung für Klavierquartett erklingen. dg

Di. 28. Oktober, 19 Uhr, Unter der Pyramide, Heilbronn, pyramide.hn