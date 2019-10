Bundesjugendspieleteilnahmebescheinigungen und Geburtstagsfeiern: Die Indie-Rocker von Kapelle Petra sorgen seit 22 Jahren für gute Laune auf den Live-Bühnen der Republik. Im MORITZ-Interview erklärt Frontmann Rainer »Siepe« Siepmann, warum die Band auch nach über zwei Dekaden auf der Bühne live immer noch ein echtes Erlebnis ist, wie die Band zu ihrem neuesten Albumtitel gefunden hat und warum er sich auf neue Erlebnisse im Ländle freut.

Warum macht euch die Musik nach über 22 Jahren Bandgeschichte immer noch so viel Spaß?

Ich glaube, dass liegt daran, dass wir uns gegründet haben, weil wir gute Freunde sind, die einfach gemeinsam etwas machen wollten. Im Kegeln waren wir nicht so gut, also haben wir uns für die Musik entschieden. Um mit guten Freunden eine gute Zeit zu haben, ist unsere Musik einfach das perfekte Medium. Da haben wir etwas gefunden, bei dem wir das Gefühl haben, auch noch in 80 Jahren mit Spaß bei der Sache zu sein. In unserer Heimatstadt Hamm gab es ja schon eine Ausstellung über 100 Jahre Kapelle Petra. Es wäre sicher ein interessantes Ziel, diese Marke zu knacken.

Wie seid ihr auf den Titel »Nackt« für euer Album gekommen?

Im Zuge der Namensfindung ist uns immer mehr aufgefallen, wie wir uns mit den Themen, die wir in unseren Liedern ansprechen, eigentlich musikalisch ausziehen. Da bleibt so ein Titel wie »Nackt« natürlich sofort hängen. Das charakterisiert die Texte und die Art des Aufnehmens, denn wir haben alle Stücke direkt live eingespielt. Es ist dieser Live-Sound, den wir direkt auf die Platte bringen. Dazu kommt, dass auf unserem Cover ein sehr angezogener Mann im Ganzkörper-Anzug zu sehen ist. Den Kontrast fanden wir ganz lustig. Ich glaube auch, dass wir mit dem Album endlich mal genau den Sound gefunden haben, nach dem wir immer gesucht haben.

Ihr geltet als eine der besten Live-Bands Deutschlands. Was macht euren Charme auf der Bühne aus?

Ich weiß zwar nicht, wer das gesagt hat, aber tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwann ein richtig schlechtes Konzert gehabt haben. Wir sind ja nicht gerade die High-End-Musiker und eher »Liedermacher«-mäßig unterwegs. Wir sind eine Live-Band, das ist unser Steckenpferd, und haben bisher eigentlich nie durch Tonträger geglänzt. Die Präsenz, die wir einfach mitbringen, weil wir großen Spaß an dem haben, was wir machen, ist leicht auf die Leute zu übertragen. Wenn das Publikum nach einem Abend mit uns mit einem guten Gefühl nach Hause gehen kann, dann haben wir unser Ziel für den Tag erfüllt.

Was macht für dich eure Auftritte im Schwabenland so besonders?

Im Ländle hatten wir bisher immer tolle Konzerte. Die Leute sind total nett und die Konzerte sind immer sehr positiv ausgeartet. Was man den Kölnern immer zusagt, haben wir im Ländle erlebt. Ich erinnere mich gerne an die ausgelassene Stimmung und vollen Hallen im Schwabenland. Es ist immer schön in der Gegend Musik machen zu dürfen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt auf unseren Auftritt im franz.K. In Reutlingen waren wir tatsächlich bislang noch nicht, aber ich finde es am aller Schönsten an einem Ort zu spielen, an dem man eigentlich nichts kennt. Den Klub nicht, den Ort nicht, die Leute nicht. Konzerte spielen, kennen wir ja, aber etwas Neues erleben zu können, ist auch nach so langer Zeit eine tolle Erfahrung.

Kapelle Petra, Donnerstag, 7. November, 20 Uhr, franz.K, Reutlingen

www.franzk.net