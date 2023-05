Karoline Kaminsky

Karoline Kaminskys Werke werden oft mit der filmischen Geräuschkulisse eines James-Bond-Films verglichen. Auch mit ihrer neuen EP »Preto« bleibt sich die Songwriterin und Sängerin treu: Von intensiver Emotionalität und einem ausdrucksstarken Gesang ist ihr Musikstil geprägt, den sie Avant-Pop nennt. Ihre Texte sind ehrlich, fröhlich, kreativ und tiefgründig und weisen Einflüsse von Alicia Keys und Fiona Apple auf. Kaminsky ist Autodidaktin und komponiert bereits seit ihrem 10. Lebensjahr ihre eigenen Melodien. „Ich wälze mich in der Echtheit der Gefühle, in Verletzungen, Hoffnungen, Liebe und Leid – es ist brutal, aber so spürt man die Echtheit des Lebens,“ so die Musikerin über ihre EP »Preto«.

ab sofort auf allen Download- und Streamingplattformen verfügbar