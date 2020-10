Arte, eine junge Adlige, die im Florenz des 16. Jahrhunderts – der Geburtsstunde der Renaissance - lebt. Eine junge Frau mit einem großen Traum: Sie will Malerin werden. Doch das ist in diesem Jahrhundert ist das alles andere als normal – geschweige denn möglich für eine Frau von adligen Stand. Maler zu werden war allein Männern erlaubt! Doch Arte will das nicht nicht akzeptieren und beginnt ihren Kampf gegen diese Diskriminierung – mit harter Arbeit und ihrer immer positiven Art! Dieser Manga ist ein Votum für die Gleichberechtigung und die schönen Künste. Er erzählt davon, dass Träume immer wahr werden können, wenn man sich nur genug bemüht und hinter ihnen steht.

Kei Ohkubo »Arte«, ab 27.10., Carlsen Verlag, www.carlsen.de