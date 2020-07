Kissin´Dynamite beim Livesommer

Mit viel schwäbischem Fleiß und Ehrgeiz hat sich Kissin‘ Dynamite, die einstige Schüler-Combo aus Münsingen und Burladingen, zur Band der Stunde in Sachen Rock und Metal gemausert. Top-Ten-Chartplatzierungen und der renommierte Metal-Hammer-Award sind Belege einer erfreulichen Erfolgsbilanz. Während des Live Sommers 2020 zeigen die fünf Metal-Schwerstarbeiter auch auf dem Stuttgarter Flughafen ihr unglaubliches Können.

Von Anfang an waren Kissin Dynamite so etwas wie das Paradebeispiel einer neuen Musikergeneration. Bereits mit 15 Jahren machte die Schüler-Combo aus Münsingen und Burlardingen Bekanntschaft mit Major-Plattenfirmen und Management-Verträgen und mit allem, was an vertraglichen Verpflichtungen dazugehört. Von Anfang an sahen sie als Band einer Welt entgegen, die von einer schrumpfenden Musikindustrie und Privatsphäre unfreundlichen Social Media-Kommuniaktionswegen geprägt ist. Von Beginn an sahen sie sich zugleich als Privatmenschen mit einer Welt der Kurzlebigkeit, des permanenten Umbruchs konfrontiert. Und dennoch haben sie eine beachtliche Erfolgsgeschichte hingelegt, etablieren sich ohne Management und sind für die eigene Albumproduktion verantwortlich. Und das mit einigem Erfolg. Top-Ten-Chartplatzierungen und der renommierte Metal-Hammer-Award sind Belege der unglaublichen Qualität des Quintetts.

»Obwohl wir noch recht jung sind, haben wir als Band mittlerweile schon sehr viel erlebt und reichlich Erfahrung. Wir haben uns die ganzen Jahre über durch verschiedene Entwicklungsstufen durchgefressen - haben auch mal Wege eingeschlagen, die wir dann auch wieder zurückgegangen sind weil man gemerkt hat, das ist nicht das Wahre!«, resümiert Schlagzeuger Andi Schnitzer. Der aktuelle Erfolg von Kissin‘ Dynamite ist hart erarbeitet, denn die Band, wie auch die beteiligten Personen, sind seit ihrer Gründung 2007 sprichwörtlich erwachsen geworden. »Natürlich lief nicht alles bilderbuchmäßig bei uns ab - auch zwischenmenschlich«, ergänzt Gitarrist und Band-Gründer Ande Braun. »Wie in einer echten Beziehung eben! Da gibt es auch immer mal wieder Hochs und Tiefs. Wichtig ist, dass am Ende des Tages jeder weiß, was er aneinander hat. Und das ist bei uns so! Wenn ich daran denke, was bisher alles passiert ist, dann ist das echt Wahnsinn und dann bin ich da auch stolz darauf, was wir geschafft haben!«

Ein eventueller Höhenflug wird dabei direkt von der angeborenen schwäbischen Bodenständigkeit der Musiker ausgebremst. »Ich finde es supergeil auf der Bühne zu rocken - aber im Alltag bin ich der totale Spießer. Wenn ich morgens aufstehe, geht der erste Gang zur Kaffeemaschine und nicht zum Kühlschrank mit dem Jacky drin«, grinst Ande.

Die schwäbische Mentalität von Kissin‘ Dynamite zeigt sich aber auch in der noch immer vorhandenen Verbundenheit mit der Heimat. Geprobt wird beispielsweise immer noch in Münsingen – wenn auch, augenzwinkernd, eher schwäbisch sparsam oder wie es Gitarrist Ande umschreibt: »Wir proben effizient, komprimiert und sehr fokussiert.« Schlagzeuger Andi ergänzt dabei nicht minder charmant: »Ich sag‘ immer: wenn wir noch öfter proben würden, würd‘s auch nicht besser werden.«

Ohnehin wäre es schwer gewesen für den nächsten Auftritt zu proben. Beim Live-Sommer 2020 tritt das Quintett zum ersten Mal bei einem Autokonzert auf. Die ungewohnte Bühne auf dem Stuttgarter Flughafengelände bietet Platz für knapp 650 Autos, in denen die Zuschauer über ihr Radio live dem Konzert lauschen. Die Frage, ob Kissin‘ Dynamite trotz der ungewohnten Atmosphäre noch die Bühne rocken und ihre übliche kolossale Show zeigen können, stellt sich eigentlich nicht. »Wir wollen Eure Blinker sehen!« lautet hier die Devise.

Kissin‘ Dynamite - LiveSommer 2020

Sa. 4. Juli, 21 Uhr, Flughafen Stuttgart,

Alle Infos: www.livesommer2020.de