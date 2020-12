Knallhart neu aufgelegt: Rache-Thriller »Irreversible«

2002 schockte Gaspar Noé bei den Filmfestspielen in Cannes das Publikum mit der Uraufführung seines mit Monica Bellucci und Vincent Cassel hochkarätig besetzten Skandal-Thrillers. Mit unerbittlicher Grausamkeit und gnadenloser Konsequenz erzählte Noé die Geschichte einer Vergewaltigung und der darauffolgenden Rache – in umgekehrter Chronologie, eine brillante Erzählweise, die bis heute technisch brillant in Erinnerung bleibt.. In einer einzigartigen Überarbeitung haucht Gaspar Noé dem Film nun neues Leben ein, indem er den Erzählstrang des Films in chronologische Reihenfolge bringt.

»Irreversible«, ab 10.12. auf DVD und Steelbook BluRay, Studiocanal

www.studiocanal.de