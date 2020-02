Knochenharter Rock‘N‘Roll von »Hodja« kommt nach Reutlingen

Hodja spielt bis auf die Knochen reduzierten schwarzen Rock‘n‘Roll. Gekonnt überwindet das dänisch-amerikanische Trio typische Genre-Grenzen. Sie vermischen dabei Einflüsse aus Gospel, Soul oder Voodoo mit harten Gitarrenklängen und sorgen für eine einzigartige Symbiose aus Krautrock und Hip-Hop. Zum Abschluss des Indi(e)stinction-Festivals schlägt das interkontinentale Trio im franz.K auf und sorgt für eine bombastische Stimmung.

Hodja sind eine wahre Naturgewalt. Ihr Markenzeichen ist der knochenharter »Bare Bones«–Rock’n’Roll-Sound, der von der von charismatischen Stimme von Ausnahme-Frontmann Claudius Pratt getragen wird. Pratt gelingt es mühelos, Garagenpunk mit Blues oder Soul zu vermischen. Unterstützt wird der US-Amerikaner von dem dänischen Gitarristen Tenboi Levinson und seinem Landsmann Schlagzeuger Matthias Arbo Klein. Gemeinsam bilden die drei eine interkontinentale Rock‘n‘Roll-Combo, die ganz ohne Bass auskommt und sorgen stattdessen sorgen mit Gitarre, Percussions und Schlagzeug für tiefschwarze Momente.

Getroffen haben sich die Musiker bei der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes. Die Drei verstanden sich auf Anhieb sehr gut und schon 2011 entstanden die ersten Ideen für eine Zusammenarbeit. Zwei Jahre später entschlossen sie sich, bei einer gemeinsamen Jamsession ein paar Mikrofone aufzustellen und schon war das erste Album entstanden.

Von Anfang an fanden die drei Musiker auf ihre einzigartige Weise zueinander, die sich in der Vielfalt ihres Sounds widerspiegelt. Wie bei einem Konzert im eigenen Wohnzimmer fängt Hodja die ganz besondere Energie, die zwischen den Bandmitgliedern schwingt ein und verwandeln sie in ein Erlebnis, dass vor ganz natürlicher Spielfreude nur so strotzt. Laut, ungeschliffen und ungeheuer authentisch kommt ihre brillante Mixtur tiefschwarzer amerikanischer Musik mit europäischem Esprit daher, die jeden Zuhörer in einen rhythmischen Bann zieht. Anarchistisch, wild, ungezügelt und frei lebt und atmet das Trio den Geist, der das Indie-Gefühl ausmacht.

Ihr Indie–Rock–flavoured–Voodoo–Blues sorgt für die finale Komponente im genreübergreifenden Aufgebot des Indi(e)stinction-Festivals. Als Grenzgänger und Wandler auf allen musikalischen Wegen setzen Hodja kreativ neue Meilenstein im Kosmos der Bands. Unterstützung erhält das Trio von der Reutlinger Formation Kava Conspiracy, die mit experimentellen Sound-Arrangements und komplexen Song-Konstruktionen auf sich aufmerksam machen.

Hodja, Dienstag, 10. März, 20 Uhr, franz.K, Reutlingen, www.franzk.net