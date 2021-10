KNOCK OUT FESTIVAL 2021

Am 11. Dezember steigt in der Karlsruher Schwarzwaldhalle wieder das größte Indoor-Metal-Festival Süddeutschlands – POWERWOLF sind als Headliner bestätigt. Wie lange mussten Rockfans auf diese Nachricht warten - es bahnt sich ein echtes Ausnahme-Festival an! Waren die Veranstalter im letzten Jahr noch dazu gezwungen, die pandemiebedingte Verlegung zu kommunizieren, gibt es in diesem Jahr die wohl besten News überhaupt zu vermelden: Das beliebte Indoor Rock-Festival findet statt! Als einer der ersten Festivalveranstalter entschied sich die Karlsruher Agentur Bottom Row, das Livegeschäft nach der überlangen Zwangspause wieder ins Rollen zu bringen. Auf dem Festival, welches wie gewohnt in der Schwarzwaldhalle stattfinden wird, wird trotz der mittlerweile üblichen 3G- oder gegebenenfalls 2G-Regel eine volle Auslastung zu erwarten sein.Bereits gekaufte Tickets aus 2020 bleiben wie versprochen, auch weiterhin gültig.Das Line-up für das Festival-Comeback 2021 kann sich mehr als sehen lassen: Bereits bestätigt sind Powerwolf, Orden Ogan, Eclipse und Mystic Prophecy.

Zwei weitere Acts werden folgen.Besonders die Nachricht über den Auftritt von Powerwolf dürfte die Fans freuen, mussten die „Wölfe“, aufgrund der Pandemie, ihre eigene Tour auf Ende 2022 verschieben.

Powerwolf zählen längst zu den international erfolgreichsten Heavy Metal-Bands. Mehrfach haben sie die Spitze der deutschen Charts erklommen, zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen verliehen bekommen, ihre Konzerte sind regelmäßig ausverkauft und ihr Slogan ‚Metal Is Religion‘ hat sie zu den Hohepriestern des Genres gemacht.

Der Auftritt beim Knock Out Festival wird ihr einziger in diesem Jahr sein und zudem die allererste Liveshow zu ihrem neuen Album ‚Call Of The Wild‘, welches im Juli diesen Jahres veröffentlicht wurde!Mit Orden Ogan wird einer der derzeit am höchsten gehandelten deutschen MetalActs in der Schwarzwaldhalle spielen. Das aktuelle Album "Final Days" der 2008 in Arnsberg gegründeten Power Metal Band ging im März auf Platz #3 in die offiziellen deutschen Albumcharts, der Song "We Are Pirates" lief 2010 bereits in den RTL-Trailern zur Formel 1. Die Band wird Material von ihren mittlerweile sechs Alben präsentieren.Eclipse aus Schweden veröffentlichen am 8.Oktober ihr neues Album "Wired" das gewiss an den grossen Erfolg des Vorgängers "Paradigm" und der Hitsingle 'Viva La Victoria" anschliessen wird. Rund 30 Millionen Streams, hunderte von Auftritten, darunter Wacken, Monsters Of Rock Cruise und Rock Fest Barcelona sowie gemeinsame Auftritte mit den Scorpions und Aerosmith auf den verschiedensten Kontinenten sprechen eine deutliche Sprache. Des Weiteren ist mit Mystic Prophecy ein hochweriger Opener bestätigt. Die Band aus dem schwäbischen Grönenbach ist seit nunmehr 20 Jahren ein Garant für zeitlosen, anspruchsvollen Power Metal, der sich jedoch eher an amerikanischen als an deutschen Vorbildern orientiert. Das neueste Werk "Metal Division" erschien im Januar 2020 und erreichte Platz 20 in den deutschen Charts.Das vollständige Line-up mitsamt Running Order werden in Kürze bekanntgegeben. Tickets für dieses Jahr sind im Vorverkauf erhältlich, beispielsweise direkt im Bottom Row Shop unter: https://bit.ly/2UNl0MY

Festival: www.knockout-festival.de