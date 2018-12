KSK Music Open - Die ersten namen

× Erweitern Foto: Andreas Nowak Michael Patrick Kelly Michael Patrick Kelly

Die ersten Namen für die kommende Open-Air-Saison stehen fest: Am 26. Juni rocken die Rauschebärte von ZZ Top den Festplatz am Viadukt in Bietigheim. Zwei Tage später sorgt Dieter Thomas Kuhn an gleicher Stelle für ausgelassene Stimmung. Das edle Ambiente im Ludwigsburger Schlosshof bespielt am 25. Juli The Voice Juror Michael Patrick Kelly. Am 27. Juli steigt im Rahmen der KSK Music Open eine fette 90er Party unter dem Motto «Die 90er live«

Mehr Infos zu allen Terminen: www.eventstifter.de.