Kulturmarkt Leingarten - 22. Blues Nacht im Kulturgebäude

Nach der fulminanten Blues Nacht im vergangenen Jahr steht die diesjährige unter dem Motto »Back to the roots« - zu den »Golden Twenties and Thirties«. Im Mittelpunkt: Die akustische Form des Blues und Boogie-Woogie der 20er und 30er Jahre, jener Zeit, in welcher dieser Musikstil die Bühnen der Welt eroberte. Zu den Künstlern des Abends gehört unter anderem der deutsche Blues- musiker Abi Wallenstein aus Hamburg, dessen Ruf als »Vater« der norddeutschen Bluesszene mittlerweile bis ins »Ländle« vorge- drungen ist. Freuen kann man sich auf seine umgestimmte Gitarre mit alten Klassikern aber auch Eigenkompositionen. Mit dabei ist auch der Gitarrist und Mundharmonikaspieler Peter Crow C. und sein Partner »Ferdinand ‚Jelly Roll’ Kraemer«, die waschechten Pre- War-Blues ins Kulturgebäude bringen. Der Künstlerische Leiter des Abends, Ignaz Netzer, rundet das Programm mit seinem Talent als Sänger, Gitarrist und Harpspieler ab. Weitere Gäste sind: Christian Bleiming sowie die Jungs von »Notty`s Jug Serenaders«.

22. Blues Nacht, Sa. 26. Oktober, 20 Uhr, Kulturgebäude 74211 Leingarten, museum@leingarten.de