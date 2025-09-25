Larceny in Heilbronn, 20.10.25

Die Jazz-Band mit dem klanghaften Namen »Larceny« - das aus dem Englischen stammende Wort für Diebstahl - kommt nach Heilbronn. Bekannt und beliebt sind die Musiker für ihre romantisch-melancholischen, und gleichzeitig kraftvoll-energiegeladenen Klänge. Mittlerweile blickt Larceny, neben einigen Siegen im nationalen Wettbewerbs-Bereich, auf erste internationale Erfolge. Das Debüt-Album »Crosscurrent« der 2021 gegründeten Band thematisiert das Werden, Vergehen und Sein und wurde inspiriert durch eine Reise auf die Färöer Inseln.

Mo. 20. Oktober, 19:30 Uhr, CAVE 61, Heilbronn, www.cave61.de