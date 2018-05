Lexy & K-Paul im Interview

× Erweitern Lexy und K-Paul, Romy S., 29.03.2018 (62 von 68).jpg

Wie kamt Ihr mit Musik in Verbindung, und wer hat euch inspiriert selbst Musik zu machen?

Wie wohl viele junge Menschen über Freunde und Discos. Zudem spielte Kai in mehreren Bands, erst Punk und später dann EBM Musik. Lexy hatte einen Plattenladen und saß dementsprechend direkt an der Quelle.

War es schon immer euer Traum ein DJ zu werden?

Wir waren immer am „Musik machen“ interessiert und kamen darüber zu elektronischen Musik. Irgendwann ein bekannter Musiker zu sein war auf jeden Fall unser Traum.

Euer Musikstil wird in keine Schublade gesteckt da Ihr spielt was euch gefällt, gibt es dennoch jemanden mit dem ihr euch selbst gleichsetzt ?

Nein, nicht wirklich. Wir machen seit Jahren unser Ding, produzieren die Musik die uns gefällt. Dieses bestimme Muster können wir schwer mit anderen vergleichen.

Am 6.4.18 erschien euer neues Album „peilSCHNARTEN“, was sind Peilschnarten und wie kamt ihr auf den Namen ?

Im Anfangsprozess eines Liedes hat meist die erste Skizze eine Art Arbeitsnamen. Einer dieser Arbeitsnamen war Peilschnarte . Das Wort Peilschnarte beinhaltet zwei Worte, einmal Schnarte und einmal Peil- von peilen. Peilen ist ein alter Raverbegriff aus den Neunzigern und beschreibt Jugendliche, die am Abend nie genug bekommen und von früh bis spät versuchen, irgendwas hinzubekommen oder zu bekommen. In der Tierwelt vielleicht zu vergleichen mit Ameisen oder Schlangen, immer am rotieren, nur das diese zwischendurch mal schlafen. Eine Schnarte ist dagegen ein Kunstwort, was ich das erste mal bei DJ Lupo gehört habe, er meinte mit Schnarte einen Loop, der ewig läuft und irgendwie geil ist - eine sich immer wiederholende Melodie einfach gesagt. Eben diese Skizze, die wir da hatten, hieß Peilschnarte, weil es ein niemals endender guter Loop war und vorwaerts wollte. Ausserdem ist es ein unglaubliches Unwort und darauf fahren wir ja bekanntlich ab.

Wessen Club Anfrage habt Ihr am meisten gefeiert ?

Wir freuen uns über jede Anfrage aus allen Ländern, egal ob Club oder Festival.

Worauf freut Ihr euch 2018 am meisten ?

Über unser neues Album was gerade rausgekommen ist und den Festivalsommer.

Habt Ihr euch das Mixen und Producen selbst beigebracht, wenn ja wie ?

Ja, alles was wir über die Jahre gelernt haben kam durch learning by doing. Es gibt sogar heute noch Erleuchtungen im Studio, denn man lernt ja bekanntlich...

Welche Tipps habt Ihr für angehende Nachwuchs Dj’s ?

Mach dein Ding, bleib Dir treu und viel Glück.

Was wäre euer Plan B gewesen wenn das mit der Musik nicht geklappt hätte ?

Es gab tatsächlich keinen Plan B, wir haben alles in die Musik gesteckt.

Wie kommt Ihr finanziell zurecht und welche Opfer müsst Ihr bringen ?

Wir kommen gut zurecht, es reicht für einen Milchkaffe und ein Croissant am Morgen. :)