Live-Nacht Ludwigsburg

Die Party geht weiter ...

Die Live-Nacht Ludwigsburg setzt ihre langjährige Erfolgsgeschichte fort und wartet mit der Crème-de-la-Crème der Livemusik auf. Unter dem Motto »Eine Stadt – eine Nacht – überall Live-Musik« sorgen die besten regionalen Bands in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Stimmung. Seit Jahren ist die Live-Nacht ein echter Garant für erstklassige Live-Musik in der Barockstadt. Die große Anzahl und Dichte der teilnehmenden Lokale, die schöne Kulisse und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events geworden. Auch diesmal können sich die Nachtschwärmer wieder auf tolle Bands wie etwa die heißen Jungs von »The Heat« (Foto) oder »Friendly Elf«, »Mallett« und »Crema Latina« freuen. art

Live-Nacht Ludwigsburg, Sa. 14. März, ab 21 Uhr, Tickets: 9,- Euro VVK, 12,- Euro AK, www.live-nacht-ludwigsburg.de