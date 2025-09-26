Blue-Note-Schlagzeuger Johnathan Blake im Bix, 9.10.25

Johnathan Blake zählt zu den vielseitigsten Schlagzeugern seiner Generation. Von NPR Music als »der ultimative Modernist« bezeichnet, hat der in Philadelphia aufgewachsene Musiker mit einer beeindruckenden Reihe profilierter Künstlern zusammengearbeitet – darunter Pharoah Sanders, Ravi Coltrane, Tom Harrell, Avishai Cohen, Chris Potter, Maria Schneider, Linda May Han Oh und viele weitere. Im August erschien Blakes neues Werk »My Life Matters« – eine Suite für Jazzensemble, die sich mit sozialer Gerechtigkeit und der Notwendigkeit des Aufbegehrens gegen Ungleichheit auseinandersetzt. Mit seiner Band Pentad verfolgt Blake einen kollektiven Ansatz. Das Quintett vereint fünf individuelle Stimmen, die einen dichten, intuitiven und offenen Klangraum erschaffen. »Der Name steht für fünf Persönlichkeiten, die sich einem Ziel verschreiben: ehrliche Musik zu machen«, so Blake.

Jonathan Blake, Do. 9. Oktober, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de