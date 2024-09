Mackefisch: Liedermacher-Duo im Interview

Lucie Mackert und Peter Fischer sind Mackefisch. Die beiden stehen für eine wüste Mischung aus selbstgebauten Koffertrommeln, Piano, Banjo, Gitarren, Synthie-Klängen und Klimbim. Im MORITZ Interview erklären Lucie und Peter, wie sie als Paar und Künstler ticken.

Ihr fahrt mit der Bahn zu allen euren Auftritten, ist das immer noch so?

P: Ja, das ist immer noch so unser Ding. Manchmal fragen wir uns, wie lange wir das noch durchhalten. Es gab auch durchaus mal Ausnahmen mit Streik oder so, wo wir dann auf das Auto zurückgegriffen haben, aber ansonsten fahren wir immer mit der Bahn.

War das damals eine bewusste Entscheidung von euch beiden?

P: Ja, voll. Es ist schon auch ein bisschen so der Nachhaltigkeitsgedanke, wir singen ja auch über diese Themen und dann wollen wir das schon auch ein bisschen leben. Wir wollen auch zeigen, dass, wenn man sich Mühe gibt, mehr geht, als man denkt. Es ist aber nicht alles völliger Altruismus, es ist auch einfach angenehm – wenn man erstmal in der Bahn sitzt natürlich (lacht).

L: Glücklicherweise ist es noch nie zu einem Horrorszenario gekommen, bei dem wir den Auftritt verpasst hätten. Wir fahren immer früh morgens los, je nachdem wie weit die Fahrt ist, und wir planen echt viel Zeit ein.

Bei euch kommt ja noch die Herausforderung dazu, dass ihr eine Menge Instrumente im Gepäck dabeihabt…

L: Ja, aber was das angeht, haben wir uns mittlerweile echt gut eingegroovt. Wir haben da stetig dran gearbeitet, wie man das perfekt transportieren kann. Wir haben so eine Art Einkaufstrolley gefunden, auf die wir unser ganzes Gepäck draufschnallen und dann rollen wir die so durch die Gegend. Die sind natürlich nicht für so ein Gewicht gemacht und brechen irgendwann zusammen, aber ansonsten geht das ganz gut.

P: Wir haben das sogar mal gewogen, wir sind mit insgesamt 80 Kilo unterwegs.

Euer Bandname erklärt sich ja sehr leicht von selbst, aber wie genau hat die Macke und der Fisch zusammengefunden?

L: Wir haben uns tatsächlich auf der Bühne kennengelernt. Vor Mackefisch haben wir beide jeweils bereits unsere Einzelprojekte gehabt. Wir sind beide auf einem Song Slam aufgetreten; anschließend haben viele Leute gesagt: Ihr müsst unbedingt mal was zusammen machen. So haben wir uns also einfach mal getroffen und erstmal „nur“ Musik zusammen gemacht, sind dann aber recht schnell auch ein Paar geworden. Ein paar Jahre lang hatten wir dann weiter unsere Einzelprojekte verfolgt, bis wir uns 2019 endlich mal richtig zusammengetan haben, einen Bandnamen ausgesucht haben und gesagt haben: Okay, wir treten jetzt gemeinsam auf. Unser erstes Album kam 2020 raus. Richtig groß rausgekommen sind wir dann aber erst mitten in der Corona-Pandemie.

Besonders erfolgreich seit ihr während der Corona-Pandemie mit eurem Song „Wohnzimmer“ geworden. Wie war diese Zeit für euch?

P: Das „Aufeinanderhocken“ war für uns beide ehrlich gesagt nicht so schlimm – wir hatten ja durch unseren gemeinsamen Berufsweg sowieso schon mehr Zeit miteinander verbracht, als das vielleicht bei anderen Paaren der Fall ist. Aber es war natürlich trotzdem eine total unsichere Zeit. Man wusste nicht, wie es weitergeht und ob sich die Kulturlandschaft davon jemals wieder erholen kann. Aber so blöd das alles auch war, für uns hatte es den entscheidenden Vorteil gehabt, dass man zwangsläufig aus dem Hamsterrad der permanenten Termine herausgekommen ist und ein bisschen „innehalten“ musste. So hat sich unsere Entscheidung gefestigt, Mackefisch gegenüber unserer Einzelprojekte die Priorität zu geben.

Wie würdet ihr das, was ihr mit Mackefisch macht, beschreiben?

L: Ich würde sagen, das ist eine wilde Mischung aus Songwriter-Musik und Kabarett bzw. Comedy. Irgendwie versuchen wir, diese Elemente zusammenzuführen. Die Musik ist dabei ein sehr wichtiger Teil für uns und nicht einfach nur Mittel zum Zweck. Gleichzeitig versuchen wir, mit unseren Texten Geschichten zu erzählen, Pointen unterzubringen oder Botschaften zu vermitteln. Beides erhält bei uns Raum. Manchmal nennen wir das auch einfach „Liederpoetrykabarettwahnsinn“.

Wie funktioniert der kreative Prozess bei euch?

P: Meistens schreiben wir zuerst den Text und dann die Musik. Das ist keine bewusste Entscheidung, das ergibt sich eben. Wir schreiben zwar beide zusammen, aber meistens ist das so, das einer von uns hauptverantwortlich für das jeweilige Lied ist und dann gibt man sich halt gegenseitig Feedback.

L: Es gab aber auch einzelne Lieder, die wir wirklich in Kooperation miteinander entwickelt haben. „Generationengerechtigkeit“ zum Beispiel. Ich setze mich zum schreiben sehr gerne in Cafés, weil ich den Trubel um mich herum mag.

Gibt es Künstler oder Personen, die euch für Mackefisch inspiriert oder beeinflusst haben?

L: Ganz, ganz viele. So viele, dass ich gar nicht alle aufzählen kann. Was mich immer schon besonders beeinflusst habe, weil ich das Werk so bewundere, das sind Menschen wie Georg Kreisler, Bob Dylan…

P: Bei mir ist es auch eine Mischung. Musikalisch bin ich ein bisschen vom Jazz beeinflusst, auch in poppigere Richtung wie Jamie Cullen. Vom Humor her dann aber auch Künstler wie Farin Urlaub, die sich selbst nicht so ernst nehmen, auch Funny van Dannen, der hat eine tolle Mischung aus Poesie und Humor.

Lucie, bist du manchmal neidisch auf Peter, der sich ja nur mit seinem E-Piano herumschlagen muss, während du quasi mit jeder Hand und jedem Fuß ein anderes Instrument gleichzeitig spielst?

L: (lacht) Nee, das hab ich mir ja so ausgesucht. Wir haben beide das gefunden, was wir am liebsten machen. Ich kann mich generell wahnsinnig schlecht entscheiden, was dann zwangsläufig dazu geführt hat, dass ich ganz viele Instrumente gerne spielen möchte und das dann auch noch so gut es geht gleichzeitig. Damit fühle ich mich sehr wohl. Und bei Peter ist es einfach so, dass er richtig, richtig gerne Klavier spielt und deswegen auch sehr gut darin ist.

P: (lacht) Ich könnte auch noch andere Instrumente spielen, aber da bin ich dann einfach zu bräsig zum Üben.

Gab es besonders denkwürdige Auftritte oder Momente in eurem Touralltag?

L: Wir haben immer wieder sehr schöne Faninteraktionen. Immer wieder passiert es zum Beispiel, dass die Leute uns Brot mitbringen. Das liegt an einem Song von uns, in dem wir darüber singen, dass das Brot des Künstlers zwar Applaus ist, wir aber schon auch gerne etwas echtes Brot zum essen hätten (lacht). Einige Fans nehmen das dann sehr wörtlich. Das ist sehr schön, aber nicht so einfach, wenn man sowieso schon mit so viel Gepäck unterwegs ist wie wir (lacht)

Worauf kann man sich bei euch als nächstes freuen?

P: Wir produzieren fleißig an unserer neuen Single. Die ist in der Mache und wird wahrscheinlich im November erscheinen. Haltet auf unserem Youtube-Kanal Ausschau!