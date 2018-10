Magische Mississippi-Musik

× Erweitern Foto: Zack Smith Dwayne Dopsie Dwayne Dopsie

Jedes Jahr im Herbst machen sich verschiedene Künstler auf, um auf einer einzigartigen Tour den Spirit von Blues, Cajun-Musik und Zydeco aufleben zu lassen. Die Geschichte dieser abenteuerlich klingenden Musikrichtungen ist ebenso uralt wie erfolgreich. Cajun-Musik bezeichnet die traditionellen Klänge der frankophonen Einwanderer aus dem US-Bundesstaat louisiana. Stilistisch verwandt damit ist Zydeco, schnelle und tanzbare Musik mit den charakteristischen Instrumenten Akkordeon und Waschbrett. Das Festival entführt die Besucher in das bunte leben des Mississippi-Delta. Dazu gehört auch das richtige Flair – eine im louisiana-Style dekorierte Bühne, landestypische Snacks und kühle Getränke. In diesem Jahr warten mit Festivaldebütanten »Dwayne Dopsie and the Zydeco Hellraisers«, und dem »Roddie Romeo Trio«, sowie »Blues à Bébé«, drei Bands mit extra großem louisiana-Flair auf die Besucher.

American Cajun, Blues & Zydeco Festival, So. 28. Oktober, 19 Uhr, Pappelgarten, Reutlingen, Tickets bei »Reservix« und allen Vorverkaufsstellen

www.americancajunfestival.de

