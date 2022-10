Make Out Life: Hip Hop aus dem Kinderzimmer

Ganz unscheinbar wirkt das »Studio« von Berkay Kocak. Kein Wunder – es ist immerhin sein Kinderzimmer. Doch der Schein trügt, denn die hier aufgenommenen Songs hören im Internet über 30.000 Follower. Und auch in Amerika ist man bereits auf den 18-jährigen Nordheimer, der unter dem Namen »Make Out Life« rappt, aufmerksam geworden.

Manchmal macht sich Dreistigkeit einfach bezahlt: Berkay Kocak war gerade einmal 8 Jahre alt, als er auf Twitter die US-Rap Legende XXXTENTACION anschreibt –mit Google Übersetzer, weil er kein Wort Englisch kann. Und was passiert? Die Viralsensation antwortet ihm, gibt ihm Tipps, Hinweise und ermutigt ihn, seinen Weg zu gehen. Von da an war klar: Berkay will Rapper werden. Er nennt sich »Make Out Life«, inspiriert von einem Song von X, gleichzeitig aber auch eine Botschaft: »Der Name spiegelt wieder, was mir wichtig ist und was ich auch vermitteln möchte: Mach etwas aus deinem Leben«, erklärt Berkay. Die ersten Songs nimmt er mit dem Handy auf, schneidet sie auf dem alten Laptop seines Vaters und stellt sie ins Internet. Gleichzeitig gibt er den Kontakt mit den USA nicht auf, schreibt mit Rapper X bis zu dessen Tod und holt sich auch Karrieretipps von US-Rapper Juice Wrld. Er orientiert sich dabei eng an seinen Vorbildern, will aber nicht, wie sie, früh sterben. »Ich würde meine Musik insgesamt eher als nachdenklich beschreiben. Das mache ich auch bewusst so, denn ich habe mal gelesen: Wenn ein Mensch glücklich ist, fühlt er die Musik, aber erst, wenn man traurig ist, versteht man sie richtig.«

Nach und nach wird Berkay immer besser, lernt dazu, entwickelt sich weiter –und hat Erfolg: Seine Songs erreichen auf Spotify tausende Streams, sein Instagram-Kanal wächst auf über 30.000 Follower an, er wird von Labels kontaktiert und sucht sich einen Produzenten, mit dem er zusammenarbeitet. »Man merkt schon, dass sich nach und nach eine gewisse Fanbase entwickelt –auch in der Umgebung«, so Berkay. »Wenn ich nach Heilbronn gehe, treffe ich oft auf wildfremde Leute, die mich ansprechen und sagen: Ey, du bist doch dieser Rapper.« Ein nicht unbeachtlicher Teil seiner Online-Hörer komme allerdings aus den USA. Als Make Out Life ist er sehr detailorientiert, sitzt oft stundenlang an einem Song, bis in seinen Ohren alles perfekt klingt. Gleichzeitig ist er auch bei Projekten in der Region aktiv: »Ich bin aktuell mit dem Jugendhaus in Nordheim im Gespräch, wir wollen gemeinsam eine Anti-Mobbing-Kampagne starten, für die ich dann einen Song beisteuere.« Ein Thema, das Berkay alles andere als fremd ist: »Da habe ich selbst früher lange drunter gelitten, entsprechend will ich alles tun, was ich kann, damit es anderen Kids da draußen nicht so gehen muss.«

Musik bleibt Berkays großer Traum, er ist aber auch realistisch: »Nach der Schule will ich erstmal eine solide Basis haben und werde eine Ausbildung machen.« Seine Eltern unterstützen ihn zwar in seinem Vorhaben, aber er weiß auch: »Mir geht es nicht primär um Geld, trotzdem braucht man Kohle, um in diesem Business durchstarten zu können.«

Make Out Life-Songs auf www.spotify.de