Manfred Mann`s Earthband in der Heilbronner Harmonie

Neue Band, bewährter Rock

Seine Hits reichen von »Pretty Flamingo« über »Ha! Ha! Said The Clown« bis hin zu »You Angel You« und besitzen ohne Frage Kult-Status. Mit seiner 1971 gegründeten Earthband war Manfred Lubowitz alias Manfred Mann regelmäßig in den Charts der 70er und 80er Jahre plaziert, Konzerte gab es europaweit in immer ausverkauften Hallen.

Sensationellen Livekonzerte und Welthits wie die von Bruce Springsteen geschriebene Rock-Hymne »Blinded By The Light« sowie die Bob Dylan-Komposition »Mighty Quinn« machten die Band über den Kontinent hinaus bekannt.

Nachdem sich die Band 1988 auflöste folgte 1992 das Comeback. Ein Auftritt bei Thomas Gottschalks TV Show Rockgiganten im November 2004 gab der neu formierten Band mit den beiden Urgesteinen Manfred Mann und Mick Rogers neuen Aufwind.

Wer sich selbst von der Band, die vergangenen und modernen Rock eint, überzeugen möchte, hat am 12. Dezember die Möglichkeit dazu.

Earthband, Do. 12. Dezember, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn

Infos und Tickets unter: www.provinztour.de