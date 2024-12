In dem Fotobuch „Marokko – Begegnungen/Encounters“ zeigt Bettina Meister auf 260 Seiten Menschen und Landschaften im Süden Marokkos. Mit über 180 einfühlsamen Fotografien und sympathischen Anekdoten macht die Fotografin Marokko abseits der Touristenströme erlebbar. Auslöser für das Buch war Sara, über deren Begegnung Bettina Meister in einer der Kurzgeschichten berichtet.

Vor einem Jahr wurde Bettina Meister als eine von zehn Fotografinnen ausgewählt, die mit einem Verlag kostenfrei ein Fotobuch veröffentlichen durften.Voller Euphorie legte sie los. Doch sie merkte schnell, dass sie bei diesem Gratis-Angebot ihre eigenen Vorstellungen nicht umsetzen konnte. "Fotobücher gibt es wie Sand am Meer und ich wollte mit meinem Buch Sara und vielen anderen Menschen helfen. Sara: Die mit ihr erlebten Augenblicke waren der Auslöser, warum ich mich für das Buchprojekt beworben hatte," erklärt Meister.

× Erweitern Foto: Bettina Meister

Dieses erste Sandkorn eines eigenen Fotobuchs reifte in ihr und lies sie nicht mehr los. Mit Grafiker, Buchbinderin, neuem Verlag und vielen ihr nahestehenden Menschen arbeitete Meister an diesem Projekt. Es dauerte ein Jahr, und nun ist es so weit: Das Fotobuch "Marokko - Begegnungen/Encounters" wird am 13. Dezember 2024 in exklusiver Auflage von 150 Stück im buch.one Verlag Offsetdruckerei Grammlich GmbH erscheinen. Es besitzt eine deutsche ISBN und steht somit auch in der Deutschen Nationalbibliothek und in der Landesbibliothek. Ein Fotobuch mit erlebten Anekdoten, die sich - laut Aussage der englischsprachigen Lektorin - wunderbar leicht und herzlich lesen und zum Schmunzeln und Nachdenken einladen. Schon vor der Veröffentlichung ist Bettina Meister voller Vorfreude: "Ich danke allen, die an mein Buchprojekt geglaubt und mich dabei so großartig unterstützt haben."

Auch Norbert Nieser, Galerist aus Stuttgart ist begeistert vom Fotobuch: "Die Fotografin und Journalistin Bettina Meister entführt uns mit ihrem Fotobuch 'Marokko – Begegnungen' in ein Land, das fasziniert, herausfordert und zugleich zutiefst berührt. Marokko – ein Land, in dem der Orient auf Europa trifft, ein Land von atemberaubender Vielfalt und zauberhafter Schönheit. Bettina Meister hat sich in dieses Land verliebt und seine Seele mit ihrer Kamera eingefangen. Von den Gassen Marrakeschs über das majestätische Gebirge des Hohen Atlas bis hin zu den endlosen Weiten der Sahara-Wüste – ihre Bilder und Anekdoten erzählen von einer Liebesgeschichte zu diesem faszinierenden Land. In jedem Bild spürt man die pulsierende Energie der quirligen Städte, die Ruhe der Landschaften und vor allem die Menschen, deren Wesen und Lebensweise durch Bettina Meisters einfühlsame Linse sichtbar werden. Ihre Fotografien sind eine Verbeugung vor der Schönheit eines Landes, das oft im Verborgenen liegt, und vor den Menschen, die es mit Leben füllen. Sie verleiht jenen eine Stimme, die sonst möglicherweise übersehen werden würden, und zeigt uns mit ihren Bildern und Kurzgeschichten die Welt aus einer neuen Perspektive – voller Wertschätzung und Respekt.“

× Erweitern Foto: Bettina Meister

Das Buch wurde in einer exklusiven Auflage von 150 Stück gedruckt. Buchformat: 31 x 31 x ca. 3,4 cm, 260 Seiten, zweisprachig (dt. und engl.). Hardcover, leinengebunden mit Schutzumschlag, Fadenheftung. Mit über 180 Fotografien und vielen bewegenden Anekdoten. Das Fotobuch "Marokko - Begegnungen/Encounters" ist erhältlich ab 16. Dezember 2024 über die Online-Buchhandlung buch.one/buchhandlung, im Souk Arabica (Schlossstraße 57 B, 70176 Stuttgart) und in der Leica-Galerie Stuttgart (Calwer Straße 41, 70173 Stuttgart).

Für alle, die Marokko live erleben möchten, gibt es die Möglichkeit sich bei einem Vortrag von Bettina Meister noch genauer zu informieren: Die neuen Fotoreisen und Termine für 2025 sind bereits online. fotoworkshops-individuell.de

Alle Informationen zu. Bettina Meister gibt es auf ihrer Homepage.