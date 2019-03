Mercedes Benz Konzert Sommer 2019

× Erweitern Foto: Universal Music Andreas Bourani Andreas Bourani

So geht Sommer! Zum dritten Mal bietet der Konzertsommer am Mercedes-Benz Museum Festival-Atmosphäre und musikalische Sternstunden mit vier Top-Acts. Vom 4. bis 7. Juli treten Andreas Bourani (4. Juli), Cro (5. Juli), Max Herre (6. Juli) und Walk Off the Earth (7. Juli, zugleich großer Kinderund Familientag des Museums) auf. Die Konzerte finden auf der großen Festivalbühne vor der eindrucksvollen Museumskulisse statt. Zum stimmungsvollen Start in den Sommerabend lädt unter anderem die Sommerlounge auf dem Hügel vor dem Museum mit Cocktails zum Besuch ein.

Der Mercedes-Benz Konzertsommer begeistert jedes Jahr viele tausend Menschen und bringt mitreißende Rhythmen in schöne Sommernächte. Schon mit seiner Premiere 2017 hat sich das Format als beliebtes Festival etabliert: Die Kombination aus musikalischen Top-Acts, lockerer Sommerabend-Stimmung und einzigartiger Location kam bei den Besuchern hervorragend an. Vom 4. bis 7. Juli geht das Open-Air-Festival nun in seine dritte Runde. Das Programm verspricht wieder mitreißende musikalische Bühnen-Höhepunkte: Am 4. Juli steht Andreas Bourani auf der Bühne. Der Sänger eröff net den Konzertsommer und hat für die Fans neue Songs im Gepäck. Bourani knüpft mit der aktuellen Tour an Erfolge wie »Nur in meinem Kopf«, »Auf uns« und »Astronaut« (zusammen mit Sido) an.

× Erweitern Cro Cro

Cro, Rapper und künstlerisches Multitalent mit der ikonischen Panda- Maske, ist am 5. Juli der Star des zweiten Abends. Das Konzert am Mercedes-Benz Museum ist gewissermaßen auch ein Heimspiel für Cro. Denn zur Dauerausstellung des Museums über die Geschichte der Mobilität von 1886 bis in die Zukunft gehört auch ein Mercedes-Benz CLA im Street-Art-Style, den er selbst gestaltet hat.

× Erweitern Max Herre Max Herre

Max Herre, deutscher Hip-Hop-Pionier und Mitbegründer von »Freundeskreis«, begeistert am 6. Juli das Publikum. Bereits zur Premiere des Konzertsommers im Jahr 2017 sorgte der Musiker, Sänger und Produzent gemeinsam mit seinen Bandkollegen für Festival- Stimmung: Die Nachfrage für den Auftritt war so groß, dass kurzfristig ein zweiter Termin ermöglicht wurde. Die beiden ausverkauften Freundeskreis-Konzerte gehörten schließlich zu den Highlights des ersten Mercedes-Benz Konzertsommers.

Am 7. Juli sorgt die kanadische Indie-Rock-Band Walk Off the Earth für das große Finale des Konzertsommers. Weltweit bekannt wurde das Ensemble im Jahr 2012 mit dem Video ihrer Cover-Version des Songs »Somebody That I Used to Know« von Gotye: Der Clip fand binnen kurzer Zeit ein Millionenpublikum in den sozialen Medien. Zu den Markenzeichen von Walk Off the Earth gehören Einlagen, bei denen die Bandmitglieder gemeinsam auf einer einzigen Gitarre spielen.

Am 7. Juli findet von 9 bis 18 Uhr auch der große Kinder und Familientag des Mercedes-Benz Museums mit großem Programm im Museum selbst und auf dem Außengelände (ab 11 Uhr) statt. Im vergangenen Jahr kamen allein zu diesem Tag rund 12.000 Besucher in das Museum.

× Erweitern Mercedes-Benz-Musik Sommer

Mercedes Benz Konzert Sommer 2019

Freifläche am Mercedes- Benz Museum, Stuttgart

Donnerstag, 4. Juli: Andreas Bourani, Freitag, 5. Juli: Cro,

Samstag, 6. Juli, Max Herre, Sonntag, 7. Juli: Walk Off The Earth

www.mercedes-benz.com