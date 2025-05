Miami Vice – The Director‘s Cut

Die Sonne Floridas wirft dunkle Schatten: In der Unterwelt Miamis werden mit Drogen und Waffen tagtäglich Millionen von Dollar verdient. Um ein mächtiges Rauschgift-Kartell auffliegen zu lassen, schleusen sich die smarten Undercover-Cops Sonny Crocket und Ricardo Tubbs mit schnellen Autos und modernsten Feuerwaffen als getarnte Drogenkuriere ein. Aber so richtig heiß wird es in Miami erst, als Sonny eine Affäre mit Isabella beginnt, der Ehefrau des Drogen-Bosses. Doch auch die Verlockungen der Unterwelt gefährden die geheime Mission der beiden Cops - Crockett und Tubbs gehen so sehr in ihren Rollen auf, dass sie plötzlich nicht mehr sicher sind, auf welcher Seite des Gesetzes sie eigentlich stehen... Dreckig, düster und ohne Kompromisse - in diesem knallharten Actionthriller schickt Regisseur und Drehbuchautor Michael Mann Colin Farrell und Jamie Foxx in eine gnadenlose Welt voller Laster, Lust und Brutalität.

ab 15.05. auf BluRay, Plaion Pictures, plaionpictures.com