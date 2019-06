Mit Schwung ins Beethoven-Jahr

Famos – das fasst die erste Saison des US-amerikanischen Dirigenten Case Scaglione kurz und bündig zusammen. Im September hatte er das Württembergische Kammerorchester Heilbronn (WKO) als neuer Chefdirigent übernommen.

Da haben sich Weltgewandtheit und Weltklasse getroffen. Somit ist die Basis für eine weitere fulminante Konzertsaison gelegt.Scaglione legt in der Saison 2019/20 seinen Schwerpunkt auf deutsch-österreichisches Repertoire des 18. bis 20. Jahrhunderts – mit einem Streifzug durch das Repertoire der Klassik und Romantik mit Werken von Mozart, Haydn, Schumann, Strauss und Brahms. Im Fokus steht jedoch Ludwig van Beethoven, dessen Geburtstag sich Ende 2020 zum 250. Mal jährt. Das Orchester begibt sich auf Spurensuche nach einzigartigen Klangerlebnissen rund um das Musikgenie. Unter anderem stehen die 2. und 7. Sinfonie sowie zwei Konzert-Ouvertüren auf dem Programm. Es wird wieder zehn Heilbronner Konzerte geben. In Ulm wird das WKO fünf Mal zu Gast sein.

Der Saisonauftakt gehört Richard Strauss‘ »Metamorphosen«. Als Vertreter der Gegenwartsmusik werden u.a. Luciano Berios »Folk Songs« gespielt. Mit Werken u.a. von Johann Willem Wilms setzt das WKO seine Klang-Entdeckungen des 18. Jahrhunderts fort. Weltstars wie Daniel Müller-Schott, Nils Mönkemeyer oder Jean-Yves Thibaudet werden zu Gast sein, aber auch junge experimentierfreudige Solisten wie etwa der Schlagwerker Simone Rubino. Auch Tourneen, Gaststpiele und Festivals stehen wieder an, darunter Auftritte in der Elbphilharmonie Hamburg, in der Dresdner Frauenkirche, im Concertgebouw Amsterdam, beim Rheingau Musik Festival oder im Münchner Herkulessaal. Solisten wie Sharon Kam oder Johannes Moser, Jean-Yves Thibaudet oder Carel Kraayenhof werden mit dem WKO auf der Bühne stehen. Es wird Kopfhörerkonzerte für Kinder geben und öffentliche Proben. Ein besonderer Höhepunkt sind im Herbst drei Konzerte in Hongkong mit Sergey Malov und Case Scaglione. Für sein erstes Neujahrskonzert hat Scaglione Musical-Songs aus seiner Heimat ausgewählt, darunter Melodien aus der »West Side Story«, »Candide« und »A Little Night Music«.

Das WKO versteht sich als internationale Klangmanufaktur, in der leidenschaftlich und inspiriert an einem unverwechselbaren Kammerorchesterklang gearbeitet wird. Hier verschmilzt das gelebte Ideal kammermusikalischen Musizierens mit der exquisiten Handwerkskunst eines jeden Orchestermusikers zu Werkinterpretationen, die Maßstäbe setzen. Case Scaglione führt diese Tradition engagiert und voller Esprit fort. Er hat das Orchester von Ruben Gazarian übernommen, der das WKO von 2002 bis 2018 geleitet hat. Gegründet wurde es 1960 von Prof. Jörg Faerber, der es in seiner über 40-jährigen Amtszeit (1960-2002) durch visionäre Ersteinspielungen und zahlreiche Tourneen zu internationalem Ruhm führte. Am 18. Juni wird der WKO-Ehrendirigent 90 Jahre alt. 2020 wird das Orchester 60. Simone Heiland

www.wko-heilbronn.de