Mozart Heroes – »On Fire« in Ansbach

Die Helden des brisantesten Crossovers aller Zeiten spielen, dass die Funken sprühen – das ist Hard Rock Classic on Fire: intensiv, virtuos, leidenschaftlich. Mozart Heroes sind ein Duo wie kein zweites.

Phil »the Hero« mit Gitarre sowie Chris »the one and only Mozart« mit Anzug und Violoncello kündigen sich nun an: Hard Core Classic on Fire. Es ist die Königsdisziplin der Musik, zwei vermeintlich gegensätzliche Stile nicht nur zu beherrschen, sondern in höchster Eleganz zu verheiraten. Intensiv und virtuos. Es knistert und lodert im Zeichen der puren Leidenschaft für die heisseste Spielart aller Zeiten, erfunden von den zwei Schweizern Chris und Phil. In forderndem Dialog kitzeln sie die Genialität der grossen Meister der Klassischen Musik aus den Saiten ihrer Instrumente. Gespielt überall, wo die Sprache des Feuers verstanden wird.

Mozart Heroes, Sa. 30. November, 20 Uhr, Kammerspiele Ansbach, www.kammerspiele.com