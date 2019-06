Musikupdate im Juni

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Das MORITZ Musikupdate hält euch auf dem Laufenden und liefert frischen Sound!

»Die beste Band der Welt« Ärzte sind zurück!

Die Ärzte sind in diesem Sommer auf Club »Miles & More«-Tour 2019 (ausverkauft), bei Festivals dabei und haben neues Song-Material am Start. Das riecht ja förmlich nach einem neuen Album. Offiziell bestätigt ist noch nichts. Im Februar haben Die Ärzte auf ihrer Homepage einen Countdown installiert, der in Kombination mit einem Lösungswort und einem ersten Songsnippet einen Abschied andeutete (oder eben ein neues Album).

Alle Farben haben ein neues Album

Überraschen wird Alle Farben auch mit seinem dritten Studioalbum. »Sticker On My Suitcase« zeigt einen großen, und inzwischen auch wichtigen Aspekt in seinem Leben: das Reisen. In den letzten Jahren immer on tour hat er gelernt, dass nicht immer das Ziel das Ziel ist. Und Reisen mehr als nur Fortbewegung. »Unterwegs zu sein, ist genauso mein Leben, wie irgendwo anzukommen,« so der DJ und Musikproduzent.

Alle Farben: »Sticker on my suitcase«, ab 14.06., alle-farben.com

Kontra K »Sie wollten Wasser doch kriegten Benzin«

Mit üblichem Gangsta-Rap-Gefasel hat Kontra K nichts am Hut. Der Junge von der Straße mit Hang zum Kampfsport bietet deutschem Rap eine neue Perspektive. Er schreibt über sich und über sein Leben, und seine riesige Fangemeinde findet sich problemlos in den Texten wieder. Das will er auch auf seinem neuen Album beweisen. Live ist er am 03.03.2020 in der Stuttgarter Schleyerhalle zu Gast.

Kontra K: »Sie wollten Wasser doch kriegten Benzin«, seit Ende Mai, www.kontra-k.de

Neuer Streich von Erfolgsproduzent Mark Ronson

Mark Ronson ist ohne Zweifel eine Art König Midas des Pop - ausnahmslos alles, was der 43-jährige Brite anfasst, wird zu Gold. Sein fünftes Studioalbum »Late Night Feelings« wird am 21. Juni erscheinen. Es ist der Follow-Up zu »Uptown Special« das 2015 Platz eins der UK Charts und Platz fünf der US Charts erreichte und den Welthit »Uptown Funk« (feat. Bruno Mars) hervorbrachte.

Mark Ronson: »Late Night Feelings«, ab 21.06., markronson.co.uk