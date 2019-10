Musiknacht der Talente – Premiere in Plochingen

Der Traum von der eigenen Pop- oder Rockstar-Karriere lebt – zumindest in Plochingen. Das Stadtmarketing Plochingen initiiert am 19. Oktober die erste Plochinger Musiknacht der Talente. Eine Chance für den Nachwuchs - aber auch für die Besucher ein musikalisches Spektakel.

Der Talentwettbewerb der Plochinger Musiknacht geht am 19. Oktober in die erste Runde: Gesucht werden dabei talentierte Bands und Solokünstler aus der Region. Wer musikbegeistert ist und gerne vor Publikum auftritt, kann sich bewerben. Ausgewählte Plochinger Lokale stehen als Musik-Locations an diesem Abend parat, in denen Bands die Möglichkeit bekommen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Sie treten am Samstag, den 19. Oktober, ab 20.30 Uhr in den Lokalen in der Plochinger Marktstraße auf. Eine professionelle/regionale Jury beurteilt anschließend den Auftritt nach standardisierten Kriterien und entscheidet über die Platzvergabe. Interessierte Bands können sich per E-Mail an das Stadtmarketing Plochingen (stadtmarketing@plochingen.de) wenden. Die Bewerbung sollte einen Pressetext bzw. die Vorstellung der Künstler enthalten, zudem ein hochauflösendes Foto, Links zu Audios, Links zu Social-Media-Kanälen, Videos und Webseitenbeinhalten. Auch für die Besucher der 1. Plochinger Musiknacht der Talente verspricht der Abend ein großer Spaß mit reichlich guter, hand-gemachter Musik zu werden, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

1. Plochinger Musiknacht der Talente, Sa. 19. Oktober, 20.30 Uhr, diverse Locations, Plochingen, www.stadtmarketing-plochingen.de