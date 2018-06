Musiknacht Kirchheim

× Erweitern Foto: Sophia Baur

Es ist wieder an der Zeit, ordentlich abzurocken! Bei der 21. Kirchheimer Musiknacht am 21. Juli kommen talentierte Künstler aus der Region zusammen und bespielen die Bühnen der schönen Altstadt ab 18 Uhr.

Gemütlich schlendern die Zuschauer der Musiknacht durch die malerischen Gassen der historischen Altstadt. Ein lauer Sommerwind zieht durch die Lüfte und aus allen Ecken ertönen verschiedene Sounds. Ganze 68 Bands und DJs sammeln sich in diesem Jahr auf den Open-Air Bühnen sowie den Bars und Clubs. Damit ist Kirchheim die größte Musiknacht in Baden-Württemberg.

Ab 12.30 Uhr eröffnet Oberbürgermeisterin Matt-Heidecker die lange Nacht der Musik, die mit der bunten Genre-Mischung inzwischen rund 11.000 Besucher anlockt. Talentierte Künstler der Region beeindrucken jung und alt mit Rock, Pop, Schlager, Latin und vielem mehr. Die kunterbunte Mischung verschiedener Künstler lässt jeden Gast mitsingen-, tanzen und klatschen.

Nachdem die Musiknacht aufgrund des dichten Veranstaltungskalenders und der Fußball-WM nach hinten verschoben wurde, ist die Vorfreude nun umso größer. Auch dieses Jahr hat sich das Warten absolut gelohnt und es gibt wieder zahlreiche Musiknacht-Urgesteine, junge Newcomer und andere Überraschungen zu hören, sehen und entdecken. Highlights in diesem Jahr sind unter anderem »Pigeons on the Gate« aus Winterthur. Ihr mitreßender Sound ist tief im Irish Folk verwurzelt, findet aber auch Gleichheiten mit Rock und Pop. Einen abwechslungsreichen Mix aus berauschenden Beats und gefühlvollen Balladen präsentieren sie auf dem »Marktplatz« um 19 Uhr. Vor der trendigen Salatbar »Salädle« finden sich die vier Jungs von »PHI« um 20.30 Uhr ein. Die Esslinger Band führt zahlreiche Genres wie Rock, Funk und Soul zu ihrem ganz eigenen unverwechselbaren Stil zusammen. Handgemachte, selbstgeschriebene Songs mit englischen Texten treffen auf Emotionen und pure Spielfreude. Des weiteren begeistern »Love on the rocks« mit klassischen und jazzigen Hits der 70er, 80er und 90er Jahre. Mit »peinlichen Liebesliedern« grooved das Gitarrenduo vor dem »Amadeus« um 19.30 Uhr ab. Einen traurigen Abschied müssen die Fans von »Blurred« mit ihrem vorerst letzten Auftritt um 21.30 Uhr am »Stadtkino« nehmen. Mit modernem Progessive Rock im Vintage Style feiern die vier Youngstars nach drei Jahren nun im gebührenden Rahmen das letzte Mal on stage. Urbanes New York, in den späten 60er, aus allen Ecken dröhnen ohrenbetäubende Saxophon und Piano Sounds. »Caballo Negro« verbildlicht die Geschichten aus der Bronx um 18.30 Uhr vor dem Bären, in leidenschaftlicher und »dreckiger« Salsa-Musik.

Gitarre, Schlagzeug, Bass, Percussions, Trompete, Posaunen und Gesang - das ist der »Gruup Huub-Style«! Die sechs Kirchheimer Jungs verwandeln das »Freudenhaus« mit fetzigem Ska und modernen Rock-Elementen um 22 Uhr in eine rießen Polka-Party. Eins ist klar: Trocken kommt hier keiner nach Hause! Das komplette Programm mit allen Bands und Locations findet sich hier.