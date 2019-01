Nürtinger Jazztage 2019 - Der Vorverkauf ist gestartet!

× Erweitern Foto: Christian Debus David Orlowsky Trio David Orlowsky Trio

Die 18. Auflage der Nürtinger Jazztage vereint Spitzenmusiker aus der Region und weltweit erfolgreiche Künstler, die der Jazzszene das Qualitätssiegel »Musik made in Germany« aufdrücken. Vom 10. Februar bis zum 3. April geben sie ihre Visitenkarten im Rahmen von zehn Konzerten und während zweier kulinarischer Spaziergänge durch die Stadt ab. »Die Nürtinger Jazztage bleiben ihren Wurzeln treu und zeigen wie kaum eine andere Veranstaltung dieser Art in der Region, wie groß und spannend die Bandbreite dieser Musikrichtung ist, ohne sie zu verwässern«, erläutert Bürgermeisterin Annette Bürkner. Daher bieten die Nürtinger Jazztage 2019 wieder zahlreiche Spielformen, die von Klezmer über Gypsy Swing bis zu einer Interpretation von Goethes »Erlkönig« reichen. Den Schlusspunkt setzt das »David Orlowsky Trio«, das auf großer Abschiedstour am 15. März in der Kreuzkirche ein Best Of seiner unvergessenen Musikhits präsentiert.

