Neue Single von Patrick Noe: »Nur für dich«

Der Limbacher Musiker Patrick Noe hat seine neue Single mit dem Titel »Nur für dich« veröffentlicht. Darin erzählt er, wie es ist, die Hauptrolle für seine Kinder einnehmen zu dürfen.

»Wird sich unsere Lebenssituation jemals wieder ändern? Wirklich? Wann denn endlich?« Wer die Antworten auf die Fragen unserer Zeit für sich nicht finden kann, findet sie spätestens dann, wenn sie von den eigenen Kindern gestellt werden. Es muss so sein, weil es immer schon so war. Der Nachwuchs setzt auf Allwissenheit der »Großen«, auf den tröstenden älteren Bruder, auf Oma und Opa, auf die Mutter und vor allem auf den eigenen Vater.

Natürlich gibt es in Erziehungsfragen kein allgemeingültiges Rezept. Dennoch sind beinahe alle Eltern darum bemüht, für ihre Sprosse möglichst perfekt zu sein – wohlwissen, dass es keine Perfektion gibt. Wahrheiten lassen sich eigentlich nicht biegen, es sei denn, man schaut in verängstigte oder hoffnungsfrohe Kinderaugen, die den Helden im Erwachsenen wünschen. Kurz mal ins Heroen-Kostüm steigen, kann anstrengend sein. Es stärkt jedoch unweigerlich auch den Rücken und das Selbstbewusstsein. Vor allem heute, im Jetzt, das sogar etlichen Erwachsenen Unwohlsein bereitet. Patrick Noe klart trübe Gedanken »Nur für dich« mit wärmender Zuversicht auf: »Nur für dich kämpf' ich, flieg' ich, geh bis ans Ende der Welt, wein' ich, lüg' ich, auch wenn alles zerfällt, fliegst du mit mir.«

Passend dazu ist die Musik von einer generationenübergreifenden, klassischen Songstruktur. Am Anfang steht ein beinahe »nackter« Beat, der in seiner Vollendung stark an die 80er-Jahre, vor allem an die »Hounds-Of-Love«-Phase von Kate Bush erinnert. Die Taktung wirkt noch mysteriös, ihr Tragen der Harmonien ist unvorhersehbar und gerade deshalb spannungsgeladen, wenn die ersten Zeilen ertönen. Das Zusammenspiel von Melodie, Patrick Noes einladend-warmem Gesang, in dem grundsätzlich seine Überzeugungen und Wahrhaftigkeiten mitschwingen, steigert sich langsam zu einer Größe, die schließlich im hymnischen Refrain ihre Auflösung findet. Pop ist freilich genauso selten perfekt wie das Leben. Patrick Noe ist jedoch mit »Nur für dich«, dem Single-Vorboten auf sein demnächst erscheinendes Debütalbum »Ich« unglaublich nahe dran, am perfekten, weltumspannenden Popsong. Er ist mit seiner Musik bereit für die ganz große Bühne - keineswegs ausschließlich zum Selbstzweck, sondern vor allem »Nur für dich«.

Patrick Noe, Jahrgang 1978, ist Sohn einer sizilianischen Mutter und eines deutschen Vaters. Musik entfachte schon früh ein Feuer in ihm, das heute stärker denn je brennt. Den Mann aus dem Odenwald, nahe Heidelberg, zieht es seit Jahrzehnten auf die Bühne. Da oben, wo Gefühle phonstark ausgelebt werden können, und begeistern, verortet er sich selber am liebsten. Der direkte, unmittelbare Kontakt zu Zuhörern, Zuschauern, kurzum zu anderen Menschen, ist sein Triebstoff. Patrick Noe ist Sänger, Texter, Produzent und der lebende Beweis dafür, dass konsequent verfolgte Leidenschaft am Ende immer mit Applaus belohnt wird.

Mehr Infos unter patricknoe.de