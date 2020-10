Neue Staffel auf Netflix:– »Star Trek Discovery«

Im Oktober kommt die langersehnte dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Star Strek: Discovery“. Commander Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) und seine Crew versuchen mithilfe von Zeitreisen, eine Katastrophe zu verhindern und die Föderation zu retten! Auf die Crew warten ganz neue Abenteuer, die noch unbekannte Gefahren birgen. Und eins steht dabei definitiv fest: in Staffel drei wird alles anders! Nachdem die Discovery im Finale der 2. Staffel fast 1000 Jahre in die Zukunft gereist ist, müssen sich Burnham und Co. in einer ganz neuen Welt zurechtfinden. Zumal ist da das Problem, dass nicht alle am selben Ort gelandet sein könnten. Die Föderation befindet sich nicht in Top-Form und muss zu ihrer alten Stärke zurückfinden.

»Star Trek Discovery«, ab 16.10., Netflix, www.netflix.com