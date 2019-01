Neues Album von Dendemann: »da nich für!« (ab 25. Januar)

× Erweitern Foto: Nils Müller Dendemann

Dendemann ist so politisch, wach und auf den Punkt wie noch nie. Mit seinem dritten Studioalbum führt der Rapper alle Stränge seiner Karriere konsequent zusammen. Dendemann klingt auf diesem Album wie ein Mann, in dem sich vieles aufgestaut hat, das dringend raus musste. Er rappt über Selbstoptimierung in neoliberalen Zeiten, Rechtspopulismus, den alten und den neuen HipHop, seine eigene Geschichte, über den Hedonismus und die Politikblindheit des Berliner Party-Betriebs. Dendemann rappt diese Songs mit seiner ganz besonderen Sprache, die er hier zur Perfektion verdichtet hat und die außer ihm niemand beherrscht. Ab Februar geht er mit seinem neuen Album auf Tour. Am 11. Februar ist er in der Halle02 Heidelberg und am 12. Februar im Wizemann Stuttgart.

»da nich für« ab 25.01.,

www.dendemann.de